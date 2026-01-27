川普稱抓馬杜洛用了神秘「干擾器」! 官員急否認 傳美還有可操縱時空裝置

外媒揭露，美軍在抓捕馬杜洛的突襲行動中，疑似動用了極為先進的「定向能量武器」（DEW）或聲波武器。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》（CNN）25 日報導，美國總統川普近日聲稱，在 3 日突襲委內瑞拉強行帶走委總統馬杜洛的行動中，美軍動用了一種他稱為「干擾器」（discombobulator）的秘密武器。不過，有美國官員表示，這種武器並不存在，他的說法很可能是混淆了美軍的多種作戰能力。

在《紐約郵報》24 日刊發的採訪中，川普說道：「干擾器，我不能談論此事」，但稱該武器在行動中使委內瑞拉的「裝備無法正常工作」。外媒報導，在美軍抓捕馬杜洛時，疑似動用了極為先進的「定向能量武器」（DEW）或聲波武器。

對此，接受 CNN 採訪的一名美國高級別官員表示，並不存在名為「干擾器」的這種武器，川普的說法可能是將多種作戰能力混為一談。該官員表示，美軍在行動中確實發動了網路攻擊，目的是癱瘓委內瑞拉的預警系統和其他防禦系統，同時還利用現有的某種聲學裝備，以干擾地面人員。

美軍精銳的三角洲特種作戰部隊。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

美軍突襲行動發生後，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特 10 日在社交平臺 X 轉發了據稱是相關目擊者的說法。這名目擊者說，美軍在行動時「發射了某種東西」、「就像一道非常強烈的聲波」。他說 :「突然間，我覺得頭好像要炸開一樣。我們的鼻子都開始流血，有些人在吐血。我們倒在地上，動彈不得。」

CNN 指出，無法核實這種說法的真實性。CNN 報導稱，那場行動開始時，美軍對委內瑞拉境內多處目標發動襲擊，包括雷達、通信和防空基礎設施，目的是為直升機行動清除障礙。根據美國參謀長聯席會議主席丹·凱恩的說法，在對委內瑞拉軍事行動中動用了 150 多架飛機，其中包括轟炸機、戰鬥機以及情報、監視和偵察平台。

保護委內瑞拉總土馬杜洛安全的貼身保鑣、古巴黑黃蜂部隊。 圖 : 翻攝自US Homeland Security

另外，關於美軍的神祕科技新武器，根據中媒《知乎》報導，白宮科技辦公室主任麥克·克拉齊奧斯也曾宣稱，美國擁有「可以操縱時間和空間」的技術。他說，我們的技術，允許我們操縱時間和空間，它們讓距離消失。

這種技術一旦應用，就會立刻讓所有原有的軍事力量，都變得過時。白宮科技政策辦公室主任邁克爾說，我們必須放緩科技，因為我們發現了一項非常大的技術，我們還沒有準備好怎麼面對它。例如，這項技術可以做到直接拿走你的飛機、艦隊，然後瞬間就讓它們消失，可以直接拿走你的航空母艦，航空母艦顯然是現代戰爭中最具實用性的武器。他甚至提到了馬航370可能就是因為這項技術被消失的。

被視為航空最大謎團之一的馬航 370 號班機失蹤事件，已近 12 週年。 圖：取自臉書「Malaysia Airlines」

主持人問：我們就能直接把武器瞬間送到中國大陸，而且不會被任何人看到或察覺，對吧？ 他回答：比那個還要瘋狂。

我們甚至很難完全理解，我們在這裡討論的東西，因為如果我們掌握了這種武器，那麼對美國來說就絕對沒有任何挑戰，除非其他人，也擁有這種武器。

有分析認為美國所擁有的神秘力量可能不是地球上的技術，而是完全超越了人類的認知。

川普也曾說，我建造了這個國家以前從未擁有過的武器系統。川普說，我們有一些你從未見過或聽說過的東西。我們有普丁以前從未聽說過的東西。

美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社(資料照)