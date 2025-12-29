川普稱推動加薩和平計畫進入下階段 尼坦雅胡送他和平獎

川普和尼坦雅胡在佛州會晤，將焦點轉向中東問題。

美國總統川普將注意力轉向中東，他在佛州接待了以色列總理尼坦雅胡。兩人都說這次會晤富有成效，川普還說他對以色列的行動不擔心，在此同時，美國正推動加薩和平計畫進入下一階段。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普今天讚揚了他和以色列總理尼坦雅胡的會晤，但也坦承，雙方在被占領的西岸問題上，還存在分歧。川普說，哈瑪斯將被給予非常短的時間解除武裝，以便進入加薩和平計畫的第二階段，他說，以色列百分百履行了相關計畫。

川普告訴媒體，哈瑪斯只有很短的時間解除武裝，如果哈瑪斯不這樣做，其他支持停火計畫的國家將會消滅他們，甚至不需要以色列。另外川普威脅，如果伊朗試圖重建彈道飛彈計畫，他將會支持對伊朗再度發動攻擊。

CNN報導，尼坦雅胡宣布，川普總統將獲得以色列和平獎，這將是以色列的最高平民卓越榮譽，首度頒發給非以色列公民。尼坦雅胡說，川普總統打破許多慣例，讓人感到驚訝，所以我們也決定打破慣例，或者創造新慣例。這反映了以色列各界人士的普遍感受，感謝川普總統為幫助以色列，以及我們共同打擊恐怖分子所做的一切。川普則說，這個獎項「讓人非常意外，也非常感謝」。