川普稱普丁接受邀請 加入加薩重建和平委員會

俄羅斯總統普丁獲邀加入川普擔任主席的加薩重建和平委員會。

美國總統川普說，俄羅斯總統普丁已經同意加入他提議成立的和平委員會，這個委員會目的在監督加薩的重建工作。（戚海倫報導）

美國總統川普被問到，為何邀請俄羅斯總統普丁參加監督加薩重建和平委員會，川普說，因為我們想要所有人，我們想要所有國家，我們想要所有人民能夠掌控局面、擁有權力的國家，這樣我們就永遠不會有問題。這是有史以來組建的最強大的委員會。

川普坦言，這將引起爭議，他說，是的，我的團隊裡有些有爭議的人，但這些人都能把工作做好。他聲稱普丁收到邀請，也接受了邀請。

英國廣播公司BBC報導，包括沙烏地阿拉伯、土耳其和埃及等七個國家發表聯合聲明表示，他們將會加入川普總統的和平委員會。沙烏地阿拉伯表示，由沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦和卡達等穆斯林占多數的國家組成的集團，支持鞏固加薩永久停火的目標，支持重建，並且推進「公正持久的和平」。