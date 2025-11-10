川普稱普發6.2萬元關稅紅利 美財政部長：尚未討論

美國總統川普9日晚間在個人社群發文宣稱，將把關稅收入紅利發放給美國民眾，除高收入者外，每人至少可獲得2000美元（約台幣6.2萬元）。

川普表示，「美國現在是全球最富有且最受尊敬的國家」，並批評反關稅者是「傻瓜」，同時強調關稅帶來龐大收益，足以償還高達37兆美元（約台幣1.1千兆元）鉅額國債。

對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，尚未與川普討論此事，但指出2000美元分紅「可能以多種形式實現」，例如小費、加班費、社會安全福利免稅，或汽車貸款抵稅等方式。

《衛報》報導，川普今（2025）年10月時也曾提出，擬用關稅收入向美國民眾發放每張價值約1000至2000美元的支票，不過該項計畫若要實施，可能需要美國國會批准。報導並指出，川普這項提議是為了爭取公眾支持關稅徵收。

不過針對美國政府日前向全球徵收高額關稅是否合法，美國最高法院於5日開庭審理，多名大法官質詢時對該項政策合法性提出質疑。川普則在6日表示，若最高法院裁定關稅政策違法，將考慮制定第2輪計畫，透過其它方案徵收關稅。《華爾街日報》指出，判決最快於年底前出爐。

