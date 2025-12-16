川普稱曾要求習近平釋放黎智英 黎子女、英外交大臣也籲放人

香港壹傳媒創辦人黎智英，被控涉及《香港國安法》，犯下串謀發布煽動刊物及串謀勾結外國勢力案，15日遭香港國安法法官判處3項罪名都成立，最重將判處無期徒刑，美國總統川普15日在華府表示，他曾當面跟中國國家主席習近平替黎智英求情。

美國總統川普表示，「我感到很糟糕，我曾經跟習近平提過，要求考慮釋放他黎智英，他身體不好，他是個老人家，身體不是很好，我確實提出過請求，我們再看看會怎麼發展吧。」

黎智英擁有英國公民身分，英國外交部與中國駐英使館，15日相互約見對方代表強烈表達立場，中國駐英大使鄭澤光強調，中國不承認雙重國籍，呼籲英方摒棄殖民心態，立即停止干預香港司法與中國內政，停止包庇反中亂港分子。英國外交大臣古柏15日在國會強調，此案帶有政治動機，呼籲立即釋放黎智英。

廣告 廣告

英國外交大臣古柏指出，「黎智英所面臨的刑期，對一位78歲的人來說，意味著餘生將在獄中度過，我再次呼籲立即釋放黎智英。」

黎智英女兒黎采，15日也在美國呼籲香港當局釋放她的父親，並強調黎智英獲釋後，不會再從事政治活動，接下來的人生將奉獻給信仰跟家人，更強調一旦黎智英被關到死，將成為民主烈士，更是中國政府永遠的汙點。

黎智英女兒黎采表示，「如果我的父親在獄中如烈士般辭世，將是中國政府永遠無法抹滅的汙點，發生這種事情也不符合他們的利益。」

黎采最近多次接受媒體訪問，表示黎智英罹患糖尿病，在獄中的健康狀態越來越差，體重減輕，不時心悸、聽力也衰減，為了向外說出父親狀態真相，黎采幾個月前離開香港，冒著再也回不去的風險。黎智英的三子黎崇恩，15日則在英國遊說英國政府，要求北京當局釋放擁有英國公民身分的父親。