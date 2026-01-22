川普稱永久准入格陵蘭 涉及部署飛彈與採礦權但格陵蘭方一無所知





美國總統川普22日表示，他已與北約達成協議，確保美國永久准入格陵蘭。北約領導人表示，盟國必須加強對北極安全的承諾，以抵禦來自俄羅斯和中國的威脅。格陵蘭領袖對於相關協議則一無所知。

美國准入格陵蘭 具體談成什麼？

綜合路透社等外媒報導，一名聽取相關會談簡報的歐洲官員表示，川普21日稍晚於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面後所提及的「框架」，內容包括部署美國飛彈、透過採礦權來排除中國利益進入，以及強化北約的存在等。

廣告 廣告

呂特向彭博社表示：「談到北極地區的防衛，特別以格陵蘭為優先，我們必須投入更多精力、時間與關注，因為我們知道海上航道正在逐步開放」，但關於格陵蘭主權，「我們根本沒有討論這些細節」，增加美軍駐紮的問題也沒有被提及。

一名熟悉內情的消息人士向路透社表示，呂特與川普在會晤中同意，美國、丹麥與格陵蘭將就更新一項1951年的協議展開進一步會談；該協議規範了美軍在該島的進出權限與駐軍。兩人討論的框架還要求禁止中國和俄羅斯在格陵蘭投資。

川普稱無時效性 格陵蘭方一無所知

川普在接受福斯新聞採訪時說道，與此事相關，「現在確實還在就細節進行談判，但本質上，就是完全的准入。沒有終止期限，也沒有時間限制。」

呂特向路透社表示，接下來將由北約高級指揮官負責研擬額外安全需求的具體細節，「我毫不懷疑我們可以很快完成這項工作。當然，我希望能在2026年完成，甚至希望在2026年初就能完成。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）對川普的最新言論表示歡迎，但他對許多方面仍然一無所知。他在格陵蘭首府努克對記者表示：「我不知道這項協議、或者這筆交易裡，有哪些內容是關於我們國家的。我們願意討論很多事情，也願意透過談判建立更好的夥伴關係等等，但主權是一條紅線。我們不能越過紅線。我們必須尊重領土完整。我們必須尊重國際法和主權。」

更多上報報導

川普簽字宣告「和平理事會」正式成立 尚無西方主要國家加入

疑涉及家庭暴力 澳洲小鎮爆發槍擊案釀3死1傷

與馬斯克「星鏈」網路互別苗頭 亞馬遜創辦人貝佐斯推出TeraWave服務