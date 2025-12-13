川普稱泰、柬同意停止邊境交火 2國「未證實」

泰國與柬埔寨邊境爆發軍事衝突將近一個星期。美國總統川普於13日宣稱，他在與泰、柬兩國領導人通話後，雙方已同意停止戰鬥，但兩國政府態度保留，並未加以證實。

川普於13日於「真實社群」發文表示，他與泰國、柬埔寨兩國總理進行了一次非常良好的對話，討論了雙方這段期間的衝突，「他們已經同意全面停止交火」。

川普表示，他認為美國在處理泰、柬問題上做得非常好，並成功制止了雙方的衝突，儘管兩國在兩天前又開始交火，但美國已經擺平。

主張非侵略者 阿努廷：捍衛主權、保護人民

泰國總理阿努廷在與美國總統川普通話後，於深夜召開記者會。他表示，川普對邊境情況表達關切，並希望一切能恢復到泰、柬兩國在馬來西亞簽署聯合聲明時的狀態；同時也已告知川普，泰國在泰柬邊境衝突中並非侵略者，而是為了捍衛主權並保護人民。

阿努廷也指出，川普答應會調降關稅，並保證泰國的稅率絕對低於其他國家。

川普曾出席見證 泰柬「和平協議」未實施到位

川普今年7月曾以關稅威脅，強力斡旋柬、泰雙方停火；10月還與馬來西亞總理安華共同見證兩國簽署《吉隆坡和平協議》，不過該協議幾乎未能落實。

柬埔寨總理洪馬內於13日在臉書發文證實，已分別與川普和安華通話，將繼續尋求和平解決方案。但他也表示，已建議川普與安華「確認新一波衝突是由誰先開火」，以釐清責任。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／蔡尚晉

