川普稱澤倫斯基還沒看俄烏和平方案，令他「有點失望」。圖為今年9月兩人在聯合國大會場邊會面。路透社



美國總統川普7日表示，對於烏克蘭總統澤倫斯基看待美方所提俄烏和平方案的態度，他「有點失望」。這與川普近日對俄羅斯總統普丁的評論，形成鮮明對比。

《彭博新聞》、路透社報導，川普7日出席甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）頒獎典禮時被問及此事。他表示：「我們一直在和普丁（Vladimir Putin）總統談，也和烏克蘭領袖，包括澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）談。我必須說，對於澤倫斯基總統直到幾小時前都還沒讀過那份提案，我有點失望。」

廣告 廣告

川普又說：「他（澤倫斯基）的人民喜歡這個提案，但他還沒準備好。」他宣稱「俄羅斯可以接受方案。」（Russia’s fine with it.）

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）上週赴俄羅斯會見普丁，俄方已拒絕美方提案的部分內容。不過川普3日表示，美俄會談「非常好」，他的顧問強烈認為普丁「想達成協議」。

魏科夫與庫許納隨後又在美國佛州與烏克蘭官員談判數日，至6日結束，但未有明顯突破。

澤倫斯基6日在社群媒體表示，他已與魏科夫和庫許納談話，雙方「已就下一次和美國磋商的步驟與形式達成共識」。

美方自上月首次公開俄烏和平「28點計畫」後，已數度修改，計畫內容曾被批評過於傾向俄羅斯。

英、法、德三國領袖8日將在倫敦與澤倫斯基會談，討論美國提出的方案。此前俄羅斯已對烏克蘭展開新一輪大規模空襲。

更多太報報導

金額破紀錄！美國防授權法案出爐 含軍援台灣最高10億美元、海巡與無人機合作計畫

港府催票奇招「心意謝卡」成投票憑證 企業要員工上傳、網路現轉售潮

中國戰機雷達照射日本F-15 日最大在野黨批北京「挑釁過頭」