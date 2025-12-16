川普稱為黎智英向習近平求情，聽聞判決「心情很糟糕」。圖／白宮臉書

香港壹傳媒集團78歲創辦人黎智英被控涉《香港國安法》，犯下「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」案，在15日被法院宣判全部有罪，預計明年1月12日聽取求情後再作判刑。美國總統川普隨後在記者會上回應此事，他表示自己曾為了黎智英向中國國家主席習近平求情，也直呼聽聞昨日的判決後「心情很糟糕」。

川普在記者會上簡短回應稱：「我聽聞黎智英的判決後，心情很糟糕。我曾經向習近平求情，希望能考慮釋放黎智英，因為他年紀大了，身體狀況不是很好。」川普並未進一步說明何時向習近平提出這項請求，但川普先前曾透露，10月底川習會時曾提起此事。川習在11月也曾通話過一次，當時對外表示討論過貿易和台灣議題。

香港法院昨裁定黎智英，1項「串謀發布煽動刊物罪」及2項「串謀勾結外國勢力罪」皆有罪。法庭文件指出，黎智英於2019年4月1日至2021年6月24日，串謀《蘋果日報》3間公司、6名前高層及其他人刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，以及串謀請求外國機構、組織或人員，對香港特區或中華人民共和國實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

另一項相同控罪是指黎智英於2020年7月1日至2021年2月15日，串謀請求外國機構或人員，對香港特區或中華人民共和國實施制裁、封鎖或其他敵對行動，同樣被裁定罪成。本案是首宗《香港國安法》勾結外國勢力罪的審訊，根據《國安法》，相關控罪罪成者最高可判終身監禁。

英國《BBC》報導，法官在庭上說，黎智英對中華人民共和國懷恨在心，假借助香港人民，實際上企圖推翻中華人民共和國。

《彭博》報導則提到，黎智英案長達855頁的判決書中，提到川普將近200次。但報導分析也認為，目前美中正處於脆弱的貿易停火協議，這項判決恐怕加劇美中之間的緊張關係。



