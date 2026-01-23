川普稱無動武打算 格陵蘭總理籲民做好軍事準備

前一天在自家社群媒體發文，稱美國拿下格陵蘭「沒有回頭路」，還發梗圖作勢在格陵蘭土地插上美國國旗，標註格陵蘭2026年起成為美國領土。21號又在瑞士達沃斯世界經濟論壇，稱和北約達成了滿意的協議架構，不會以武力奪取格陵蘭，也不會對維護丹麥領土主權的，歐洲盟邦加徵新關稅。

美國總統川普表示，「我不會動武，美國想要的只是一個名叫格陵蘭的地方，它之前是我們手上的保管品，但在二次大戰，我們擊敗了德國日本義大利之後，沒多久就行禮如儀的把它還給丹麥，我們把它交還了。」

跨大西洋兩岸延燒了，好幾個星期的外交軍事危機，終於有了轉機。但格陵蘭當地民眾卻一點都樂觀不起來。

努克居民尼爾森表示，「我們現在要看他明天說些甚麼，他說的任何話我都不相信，我也不信有很多人會信他，他講的內容大家會關注，但信不信就是另外一回事了。」

丹麥外交部長拉斯穆森說，「川普總統的野心還是一樣，當然單就"我們不會動用武力"而言是正面的，當然值得注意，但這並沒有讓問題消失，因為他們非常非常清楚的表達，擁有比用租的要好，還有丹麥無法守護格陵蘭。」

格陵蘭總理尼爾森20號在努克舉行的記者會，首度公開呼籲島上所有居民，「必須對可能的軍事入侵做好準備」。為了安全起見，格陵蘭政府宣布將成立一個由各地方代表，組成的特別工作小組，協助民眾應對日常生活可能出現的變化。

21號並對全島居民發放去年開始為停電問題，所製作的"安全指引手冊"，內容像是建議每家最好儲存足夠吃上5天的食物和飲水，還有打獵用的武器與彈藥。許多居民已經遵照指示開始準備了。

格陵蘭居民賈柯布森表示，「反正就是為了預防萬一，我們先做好生存的準備。」

丹麥國防部當天則是發布了，士兵在格陵蘭冰天雪地環境中，進行軍事訓練的影片。丹麥駐北極的最高軍事指揮官安德森表示，有近百名士兵已經抵達努克，西部也有差不多數量的士兵進駐，都是為了島上的「北極耐力行動」軍演而來。

安德森上星期稱這個行動是針對俄羅斯威脅而非川普。如今這個以丹麥為首、歐洲八國共同參與的軍事演習，將擴大為一整年、甚至延長到下一個年度。

加拿大環球郵報的報導，指川普威脅要加拿大成為美國第51州後，加拿大軍方近來也針對美軍入侵，進行軍事模擬。

川普一再對外批評丹麥在防衛格陵蘭方面做得不夠，以戲謔的口吻稱"哥本哈根只派了兩支狗雪橇隊保衛全島"。事實上，丹麥去年格陵蘭的國防預算增加了37億歐元，添購海軍艦艇、巡邏機、無人機和監控雷達。

除此之外，按照美國和丹麥1951年簽署的格陵蘭防禦協議，美軍本就享有自由進出以及擴建基地的權利，雖然說目前只有位在西北的皮圖菲克一處軍事基地，但二戰期間美國在此的軍事設施曾多達17處。近來又搬出的金穹飛彈防禦系統，說穿了要在格陵蘭擴建也不是問題。