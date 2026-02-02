川普稱甘迺迪中心「破敗」閉館2年整修 才剛首映第一夫人紀錄片



美國總統川普1日宣布，將會從今年夏天起，將甘迺迪表演藝術中心關閉2年，進行整修。川普去年上台後，先是大幅改組該中心的管理階層，又決定將改中心改名加入自己的名字，陸續引起一些知名的表演者、音樂家和團體取消表演。





川普在社群平台「真實社交」（Truth Social）宣布，經過1年與包商、音樂家、藝術機構及其他顧問評估，決定讓「甘迺迪川普中心」從今年7月4日起，暫時關閉施工、改造和全面重建，「讓一個多年來在財務和結構上都處於糟糕狀態、破敗不堪的中心，改造成為世界一流的藝術、音樂和娛樂殿堂，遠勝以往」。

就在1月29日，甘迺迪中心才播出第一夫人梅蘭妮亞的同名紀錄片首映，未料川普馬上宣布要關閉該中心。川普提到，關閉計畫還需要該中心的董事會同意，不過董事會現在都已經安插川普的人馬，川普本人也擔任董事會主席。

美國總統川普和夫人梅蘭妮亞1月29日在甘迺迪表演藝術中心出席梅蘭妮亞的紀錄片首映。（美聯社）

根據美聯社，川普和其盟友甘迺迪中心總裁格瑞尼爾（Richard Grenell）都沒有提出證據解釋該中心年久失修，在去年10月，川普還表示，如果該中心要整修，會繼續開放。不過川普在最新發文中提到，如果不關閉，施工品質將大打折扣，也會影響觀眾入場，工期也會延誤，因此暫時關閉，可以更快完工，品質也更好。格瑞尼爾也附和川普的說法，並提到國會已經批准整修的經費。

川普意圖改變華府地標 甘迺迪中心改名犯眾怒

甘迺迪中心的前身是國家藝術中心，但在1964年甘迺迪總統遇刺後，改名為甘迺迪中心，以茲紀念，並於1971年起正式營運。川普重返白宮後，一直試圖改變諸多華府地標，包括拆除白宮東翼，斥資高達4億美元興建大型宴會廳，計畫在阿靈頓橋的另一邊，林肯紀念碑的另一側開始蓋一座凱旋拱門，還有意改造華盛頓杜勒斯國際機場。

目前已有一些頂尖的表演藝術團體取消在甘迺迪中心的演出，最近一位是作曲家格拉斯（Philip Glass），宣布該中心如今的價值觀與其作品要傳達的訊息衝突，取消在該中心表演自己的第15號交響曲《林肯》（Lincoln）。

川普去年底宣布將自己的名字加入甘迺迪中心，刻在該中心的大樓正面，也引起國會和甘迺迪家族成員的強烈反應。甘迺迪總統的姪女克莉（Kerry Kennedy）當時還在X發文稱，川普任期結束後，將親自用榔頭把川普的名字從牆上抹去。

