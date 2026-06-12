川普稱美伊停戰在望 擬赴瑞士簽協議
記者賴名倫／綜合報導
美國總統川普11日發表最新談話，聲稱美伊停火備忘錄「已基本定稿」，可望於數日內在歐洲簽署協議，同時宣布暫停原訂大規模攻擊計畫，但重申將繼續維持對伊朗的海上封鎖行動，直到達成協議。
預告空襲又喊停 5小時大逆轉
川普11日揚言對伊朗發動大規模空襲，並奪取其石油出口樞紐，但5小時後再度發文，聲稱最新版協商文本「已提交至伊朗最高領導階層並獲得批准」，因此決定取消攻擊行動。川普還說，伊朗承諾不發展核武，也已向以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦與埃及等中東友邦說明細節，因此樂觀表示美伊可望在數日內敲定停火備忘錄共識，在此之前「仍將持續執行海上封鎖行動」。
伊朗指未定案 紅線議題不讓步
對此，伊朗外交部發言人巴格赫里否認美伊達成協議，強調無意對已劃定的紅線做出讓步，並批評美方不斷調整談判立場，因此對美方的實際意圖「深表懷疑」。
美國新聞網站「Axios」透露更多內幕表示，卡達特使塔瓦迪10日晚間抵達伊朗首都德黑蘭會晤伊朗外交部長阿拉奇，雙方並就一份符合美方要求的文本達成共識；伊朗官員12日也向部分國家透露，此次會談已達成原則性協議，將送交最高領袖穆吉塔巴批准，若順利成案，最快可能於14日由美國副總統范斯率領代表團前往瑞士日內瓦簽署協議，為這場衝突畫下句點。
川普11日表示美伊可望於近日內達成停火備忘錄協議，為衝突畫下句點。
川普重申，美軍將持續對伊朗執行海上封鎖行動，直至雙方達成協議。圖為在中東地區執勤的美軍F/A-18E戰機。（取自DVIDS網站）
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