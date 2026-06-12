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美國總統川普週四表示，美伊兩國有望在本週末達成和平協議，副總統范斯將出席簽署儀式。儘管伊朗方面態度謹慎，強調尚未做出最終決定，但此消息已激勵全球股市大漲，原油價格則因供應可望恢復而回落。

川普在白宮向媒體透露，這項協議若能落實，將成為終結這場為期三個月戰爭的最重大外交突破。這場衝突不僅造成數千人喪生，更因伊朗封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），導致全球能源價格飆升。川普強調，一旦協議簽署，該重要航道將正式重新開放，簽署地點可能選在歐洲。

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儘管川普釋出樂觀訊號，伊朗外交部發言人 Esmaeil Baghaei 則語帶保留，表示雖然大部分條款已達成共識，但伊朗不會在「紅線」問題上妥協，目前仍由相關決策機構審核中。與此同時，荷姆茲海峽周邊局勢依然緊繃，美軍近期才擊落兩架試圖攻擊商船的伊朗無人機，伊朗軍方也傳出在海峽攔截油輪的消息。

此次談判的核心在於核武議題。川普重申，任何協議都必須確保伊朗無法開發或購買核武；而伊朗則要求解除國際制裁、釋放遭凍結的數十億美元資產。此外，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）雖未參與協議，但對川普致力於限制伊朗飛彈產量及區域代理人勢力的努力表示肯定。

這場衝突已成為白宮的政治難題，隨著美國國內汽油價格居高不下，川普的民調也受到影響。共和黨內部擔憂，若戰爭持續，恐影響 11 月期中選舉的選情。目前市場正密切關注本週末的進展，期待這份「概念性」的諒解備忘錄能轉化為實質的和平契約。

原文出處：川普稱美伊和平協議在即 最快本週末簽署 荷姆茲海峽局勢露曙光

本文由AI協作，經編輯審核後發布