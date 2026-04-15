川普稱美伊戰爭結束 怒嗆盟友缺乏勇氣2／韓船困荷姆茲海峽 南韓宣布援助伊朗1600萬

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（資料照，路透社）

中東局勢動盪不安，目前傳出有上百名南韓籍船員因為荷姆茲海峽遭到封鎖，受困海上動彈不得。為了營救自家國民，南韓政府一改立場，大動作向伊朗金援約1600萬元台幣，試圖修補雙方關係；但正當外交部忙著焦頭爛額之際，南韓總統李在明的社群發言卻意外火上加油，他更回嗆在野黨只會指手畫腳，掀起國內政治戰火。

南韓政府14號宣布，將透過紅十字國際委員會向伊朗提供50萬美元，折合台幣約1600萬元的人道援助，南韓總統李在明日前也在國務會議上對國際情勢喊話。南韓總統李在明：「基於保護普世人權的原則以及歷史的教訓，我懇請各位為了世界所深切期盼的和平，邁出勇敢的一步」。

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大動作釋出善意，主要就是為了緩解荷姆茲海峽的緊繃局勢，目前當地傳出有超過2000艘船隻受困，其中南韓籍船隻就佔了26艘，共167名南韓船員卡在海面上。HMM海員聯合工會委員長全正根：「原本非常期待海峽會開放，但現在又再次遭到封鎖，大家感到非常失落」。

雖然官方強調，援助與船隻通行問題沒有掛鉤，但外界解讀，這顯然是為了修補與伊朗的關係，為復航提前布局，此外，南韓政府還緊急派遣特使鄭炳河前往伊朗磋商，但隨著美國再度採取反封鎖措施，外界分析，協商過程恐怕還有變數。南韓外交部發言人朴一：「政府各部門正竭盡全力，以確保我方船隻與船員的安全及航行無虞」。

不過，正當外交部忙著救人，李在明的立場卻引發質疑，他日前轉發兩年前的以軍舊影片，指責人道問題，引發以色列官方強烈抗議，面對野黨痛批這是外交慘案，李在明不僅沒道歉，還在x平台上狠酸在野黨是「會下點五子棋，就對職業棋賽指手畫腳」，更諷刺對方執著於內鬥，簡直準備要站在入侵地球的火星人那一邊。

國民力量黨院內代表宋彥錫：「這種管不住手指的輕率發文，到底要讓國民感到羞愧到什麼時候」。中東衝突持續升溫，南韓朝野也因為李在明的一言一行，隔空掀起政治戰火。

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