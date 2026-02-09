川普稱美國經濟好到「連習近平都吃驚」 加碼透露兩人年底白宮見
美國總統川普近日接受美國全國廣播公司專訪，不僅強調自己上任以來的經濟與邊境政策成效，強調其成效卓越到讓中國國家主席習近平也感到驚訝。針對美中局勢，川普透露除了自己將於4月訪問中國外，習近平預計於年底左右訪問白宮。
美國總統川普5日接受全國廣播公司（NBC）專訪，專訪內容在8日播出，9日發布完整的採訪逐字稿。此次專訪由NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）擔綱，談及經濟、移民、人工智慧等議題。
川普自豪美國經濟大好 稱連習近平也認證前所未有
川普自2025年1月重返白宮以來，就不斷抱怨美國物價高居不下，稱自己根本是接下了美國前總統拜登的爛攤子。主持人提及此事，犀利向川普詢問，「那麼從何時開始，才能把責任歸咎在你身上？什麼時候我們才可以說這是『川普的經濟』？」
川普自豪地說，「我會說，現在就是。」川普在訪談中引用未獲官方數據支持的說法，宣稱其任內國內生產毛額（GDP）成長達 5.6%。然而，根據美國勞工部資料，2025年第3季美國經濟的年化成長率為4.4%，表現雖然強勁，但自2021年、也就是美國自新冠疫情復甦以來，經濟尚未在任何一個季度突破5%成長。
除了GDP，川普緊接著補充，「我認為2026年會更好....就在我們說話的同時，有1.8兆美元正流入美國投資。」他稱，美國各地都在建工廠、成立公司，「從沒有人見過這樣的情況，我剛剛才和中國國家主席習近平通話，從來沒有人見過像美國正在發生的這種的事情。」
川普護航移民執法 再提習近平感嘆美國表現卓越
談及移民問題時，川普先稱讚主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）「很棒」，稱他逮捕了成千上萬的性侵犯、壞人、毒販，把他們送回自己的國家，一直以來沒有出過事，但現在「2個人出事了，這很糟，我很討厭這樣，我討厭....甚至只談這件事。幾萬人裡面只有2人，好嗎？」川普提到的這件事，是指美國明尼蘇達州在1月接連發生2起聯邦人員槍殺美國公民事件。
川普緊接著抱怨，「然後你就得到負面報導，沒有人談我們把多少殺人犯趕出我們的國家，他們不談我們的毒品數量是最少的。」美軍自從9月2日開始，在東太平洋以及加勒比海區域，展開被川普（Donald Trump）政府稱為針對毒梟集團的「非國際性武裝衝突」（Non-International Armed-Conflict），在該海域攻擊數十艘疑似運毒船。
他說，我們在海上「每擊毀一艘船，就拯救2萬5千名美國人的性命。我們正在做一項前所未有的工作。我剛剛才和中國國家主席習近平通話，他對美國表現得這麼好感到驚訝（amazed），他說，他從沒見過這樣的情況。」
川普預告外交大戲 習近平年底訪問白宮
川普在這2個議題中，先是宣揚自己的政績，後又以「習近平也覺得美國比過去更好」來證明自己的豐功偉業。主持人拉馬斯對此直言，既然川普自己談到此事，那麼川普與習近平通話到底談些什麼。
川普表示，「我會說是經濟，以及我們與中國之間的關係。我4月會去中國，然後他會在年底左右來這裡。」川普說，「他（習近平）會來白宮，大約在年底。」他說，自己與習近平的關係「非常好」，而這點非常重要。「對他（習近平）來說，和我保持良好關係也很重要。」
川普：關稅威脅讓各國屈服 AI發展大幅領先中國
川普說自己與習近平聊了1個小時左右，「中國付了很多關稅，他們以前沒有（付這麼多）。我是那個對中國加徵關稅的人。」川普稱，自己關稅政策讓美國拿到了數千億美元，甚至是數兆美元。「因為關稅威脅，正讓讓所有這些國家在面對我們時敗下陣來。」
主持人隨後將話題轉向人工智慧（AI），川普稱，AI是一件大事，可能會成為史上最重大的發展之一，甚至比網際網路還重要，「我們在這方面大幅領先中國，我們大幅領先所有人。」
