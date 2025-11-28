川普稱美將展開陸上行動 打擊委內瑞拉毒品走私

（中央社佛羅里達州棕櫚灘27日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開，這進一步加劇與卡拉卡斯的緊張情勢。委內瑞拉聲稱，美方緝毒行動目的在推翻政權。

川普已派遣大量美軍到此區，包括一個航空母艦打擊群，宣稱任務是打擊跨國犯罪與毒品走私。

但卡拉卡斯當局聲稱，這其實是推翻左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的策略。美國認為馬杜洛是不具合法性的領導人與毒梟，而他本人否認了這項指控。

綜合法新社與路透社報導，川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與美軍官兵進行感恩節視訊通話時表示：「我們幾乎已經阻絕了－通過海路（的運毒）約有85%已被阻止。」

川普說：「你們可能已經注意到，現在沒有人想經由海上運送（毒品），我們也將開始在陸地上阻止他們。陸地更容易，很快就會開始了。」

針對這項說法，委內瑞拉通訊部沒有立即回應置評要求。

川普政府一直在評估與委內瑞拉有關的各種選項，以打擊其所稱馬杜洛涉及提供非法毒品導致美國人喪命的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何牽連。

到目前為止，部署於此區的美軍一直專注於緝毒行動，儘管集結的火力遠遠超過這些行動所需。自今年9月以來，美軍已在加勒比海與太平洋對疑似運毒船隻發動至少21次打擊行動，造成至少83人喪生。

近幾週來，隨著美委關係惡化，美軍向加勒比海地區部署兵力，有關即將採取行動的報導不斷浮現。

路透社22日引述4名美國官員說法報導，美國準備發動與委內瑞拉相關行動的新階段。（編譯：張曉雯）1141128