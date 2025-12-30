川普稱美打擊委內瑞拉毒品裝載點 碼頭大爆炸

美國總統川普（Donald Trump）證實，美方已經打擊委內瑞拉一處裝運毒品的的區域，他表示，這次行動使得委國海岸一處碼頭發生大爆炸，但被問到是否由中情局執行則不願多談。這是自美國對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府發起施壓行動以來，首次在陸地展開的打擊行動。

川普表示，「他們裝載毒品的碼頭區域發生大爆炸，他們將毒品運上船隻，我們打擊了所有船隻，現在又打擊那個區域。那是一個作業區域，他們作業的地方現在已經不存在了。」他也強調，自己很清楚此次行動是由誰執行，但並不想透露，僅指出事發地點是在岸邊。

廣告 廣告

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

中共圍台軍演 川普：習近平沒跟我說、我不擔心

共軍發動圍台軍演國際關注 外媒：中不滿川普對台軍售、警告日本政府

聯準會新主席 川普開出適任人選條件