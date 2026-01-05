川普稱美接管委國 盧比歐：聚焦石油封鎖非日常治理

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，馬杜洛（Nicolas Maduro）遭捕後，美國除了持續對委內瑞拉執行現有的「石油封鎖」外，並不會對委內瑞拉進行日常治理。

綜合美聯社和法新社報導，盧比歐這番話，與總統川普（Donald Trump）前一天宣布美國將治理委國的說法形成鮮明對比。

盧比歐在電視政論節目的談話，似乎是為了緩和外界對美國推動政權更迭可能演變為長期海外干預，或是重蹈「國家重建」失敗覆轍的憂慮。

相較於川普前一天對治理細節語焉不詳，盧比歐今天給出較具體的說法。他表示，美國會繼續執行早在馬杜洛3日清晨被罷黜前，就已針對受制裁油輪實施的石油封鎖，並以此作為推動委國政策變革的籌碼。

盧比歐在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目上說：「總統所指的控制，就是這個意義。我們維持這項封鎖，也期待看到各項改變，不光是石油產業的管理運作應造福人民，也必須停止毒品走私。」

他補充，對遭制裁油輪的封鎖行動「仍然有效，這是很大的施壓利器，會一直維持，直到我們看到變革，不僅確保美國國家利益優先，也為委內瑞拉人民帶來更好的未來。」

盧比歐同時暗示，美方會給予目前在位、原屬馬杜洛下屬的官員有時間從事治理工作，「一切將取決於他們的表現」。盧比歐雖未排除派遣地面部隊進入委內瑞拉的可能性，但他表示，美國已加強區域部署，能有效阻止毒品船和受制裁油輪。

另外，盧比歐也表示，現階段討論委內瑞拉舉行選舉一事「言之過早」。

盧比歐接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時指出，華府目前的重心是確保卡拉卡斯的現任領導層能落實政策改革。

他說：「我們現在的重點，是解決馬杜洛在位時就存在的各種問題。這些問題至今尚待處理。我們會讓大家有機會去面對這些挑戰與困難。」（編譯：蔡佳敏）1150105