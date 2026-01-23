川普稱美航母艦隊駛向伊朗 警告勿發展核能力

從去（2025）年底開始爆發大規模示威的伊朗，好不容易恢復平靜。不過曾經威脅，如果伊朗處決示威者就要採取軍事行動的川普總統，又表示將在附近部署美軍。

美國總統川普是在返回華府的空軍一號上，向記者表示，美國有一支艦隊正在朝伊朗前進。

美國總統川普表示，「我們有很多船去那裡，以防萬一，我們有一支大艦隊往那裏去，我們會走著瞧，我們有一支艦隊朝伊朗前進。」

這支艦隊包含航空母艦林肯號，加上數艘驅逐艦與軍機，是一支航空母艦打擊群。艦隊原本部署在南中國海，但從上週開始，就逐漸往中東移動。而當外界詢問，這次美軍的具體目標是什麼，川普直言，如果伊朗持續發展核能力，就可能遭到美軍襲擊。

廣告 廣告

美國總統川普指出，「我們會了解伊朗的核子發展進程，他們不能發展核子，我堅持的一件事，就是他們不能發展核子。」

去年6月以色列與伊朗交戰期間，美國曾經襲擊伊朗的核能設施。當時在出手之前，美軍也曾經在鄰近地區派兵，讓緊張逐漸升高。而今年襲擊委內瑞拉以前，更是花了半年時間在加勒比海加強部署。

雖然在官方血腥鎮壓之下，伊朗街頭暫時恢復平靜。不過伊朗經濟仍然深陷困難，外界難以確定大規模示威是否會捲土重來。現在再加上川普虎視眈眈，顯示危機可能並未消失。