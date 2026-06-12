川普稱美軍已完全勝利！伊朗「51軍事基地遭炸毀」 衛星影像曝光

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國際中心／張尚辰報導

自中東戰爭爆發以來，伊朗已有至少51座軍事基地受損。（圖／翻攝自X平台 @IranArmyStan）

美伊衝突持續延燒。《BBC》引述衛星影像分析報導指出，自戰事爆發以來，美軍與以色列聯手空襲伊朗境內多處軍事設施，已造成至少51座軍事基地受損，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部、空軍基地、海軍設施及彈道飛彈基地等重要據點，多處建築遭摧毀，部分區域幾乎淪為廢墟。

根據「BBC Verify」檢視的衛星影像，美軍與以色列的攻擊範圍遍及伊朗各地，受損目標包括軍機、軍艦及飛彈設施。分析指出，至少十餘處空軍基地跑道與軍機遭到摧毀，其中德黑蘭梅赫拉巴德國際機場軍事區至少有17架飛機被炸毀，設拉子空軍基地也有至少13架軍機在空襲中受損。

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伊朗海軍同樣遭受重創。衛星畫面顯示，位於阿巴斯港的海軍總部多棟建築及艦艇在戰爭初期即遭擊中，現場可見濃煙瀰漫及明顯毀損痕跡；另有海軍基地亦有多艘軍艦受損。

此外，位於德黑蘭東郊的伊斯蘭革命衛隊海軍總部及指揮設施也出現嚴重破壞。BBC指出，衛星影像顯示多棟建築遭炸毀，部分設施幾乎被夷為平地。海軍總司令唐西里（Alireza Tangsiri）更在3月底的以色列軍事行動中遭擊斃。

美方官員宣稱，自戰爭爆發以來已對超過1萬3000個目標發動攻擊。美國總統川普日前更表示，伊朗海軍與空軍皆已遭到「徹底摧毀」。

不過，軍事專家認為，雖然伊朗傳統空軍與海軍戰力遭受重大打擊，但仍保有飛彈與無人機反擊能力。衛星影像也顯示，伊朗正利用停火期間修復部分彈道飛彈基地，清除瓦礫並重建受損坑道，顯示軍事重建工作已逐步展開。

BBC分析指出，由於伊朗多數軍事設施高度機密，目前已確認的51處受損基地可能僅為整體損害的一部分。根據軍事情報機構估計，伊朗境內約有近200座軍事與革命衛隊基地，實際受創規模仍有待進一步確認。

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