川普稱習近平對台幹嘛「隨便他」？粉專曝川普原話真相

美國總統川普（Trump）接受《紐約時報》專訪，談及台灣與中國關係時，川普的說法遭部分媒體翻譯成「中共總書記習近平想幹什麼隨便他」，並進一步解讀為川普放任中國攻台。對此，經常評論國際時事的臉書粉專「美國台灣觀測站」今（10）日解讀指出，川普的真實意思其實是：「他（習近平）要怎麼想，隨便他。」

川普在紐時專訪中，提到「他認為這（台灣）是中國的一部分，而他要怎麼想也是他的事。」（圖／美聯社提供）針對外界對川普專訪內容的解讀，該粉專指出，川普前半段切入的重點其實相當耐人尋味，即台灣並沒有對中國造成任何麻煩或敵意行為。至於後半段，川普的論點雖與過去說法相近，但他提到：「這對他（習）而言是榮光的來源。他認為這（台灣）是中國的一部分，而他要怎麼想也是他的事。」（It's a source of pride for him. He considers it to be a part of China, and that's up to him what he's going to be doing.）「美國台灣觀測站」解釋，若從前後文來看，這裡的「up to him」實際意思是「他要怎麼想隨便他」，而非指中國可以「為所欲為」。因此，後面的「doing」可視為代稱前面的「consider」，而不是指具體行動。這並非超譯，而是基本的英文理解問題。此外，川普後續也提到，若習近平真的動手，他會「很不高興」，這也讓人聯想到前年川普曾說過，若中國攻打台灣，美國就會轟炸北京。這些言論都看不出川普會放任習近平為所欲為。

川普專訪稱習近平想對台幹嘛「隨便他」？粉專曝川普原話真相：值得玩味

「美國台灣觀測站」認為，川普發言暗示自己對習近平的想法採取不置可否的態度。（圖／美聯社提供）

因此，該粉專認為，值得玩味的是川普所說的：「習近平覺得台灣是中國的一部分，而他要怎麼想隨便他。」這也暗示川普對習近平的想法採取不置可否的態度。川普在去年川習會前曾說過「Taiwan is Taiwan」，長期以來的解讀即認為，台灣議題並非川普的優先事項，認為沒有必要立即處理。「美國台灣觀測站」強調，當時的說法與川普在《紐約時報》的發言其實是在討論同一脈絡的議題，可以放在一起理解。整體而言，可以大致確定，在川普眼中，台灣並非中國的一部分，「台灣就是台灣」，習近平要怎麼想隨便他。美國在處理相關議題時，會先處理中國議題，台灣議題則是另外處理。大概就是這個意思。事實上，「中國領導人要怎麼想，隨便他」這樣的說法，也相當符合美國的「一中政策」。













原文出處：川普專訪稱習近平想對台幹嘛「隨便他」？粉專曝川普原話真相：值得玩味

