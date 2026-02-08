川普稱習近平「約今年年底訪美」 強調美中關係好

2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國國家主席（右）於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社



美國總統川普本月4日與中國國家主席習近平通電話，同日接受美媒採訪時表示，習近平將在「將近今年年底時」訪美，強調美中關係良好。川普日前曾表示自己今年4月可能訪中國，當時也稱自己和習近平關係很好。

川普4日接受全國廣播公司（NBC）預錄採訪，部分內容8日播出。在釋出的內容中，川普說，「沒錯，他（習近平）會來白宮──大概是接近年底。雙方是世界上最強大的兩個國家，我們保持非常良好的關係。」

川普受訪當天曾與習近平通話，根據中國官媒新華社報導，川習兩人談及美國對台軍售問題，習近平要求川普「慎重處理對台軍售問題」；川普那天在社群平台也提到雙方談及台灣，但簡單帶過，著重於貿易合作，包含中國採購美國天然氣和石油、增購美國大豆，川普還強調他期待「4月訪中行程」。

廣告 廣告

川普今年數次提及他將於4月訪中，今年1月下旬在瑞士達沃斯參加完世界經濟論壇後，他在空軍一號上表示，4月訪中國之後，習近平也會在年底回訪美國。不過，中國尚未證實他將訪中、或習近平將訪美的消息。

習近平上一次訪美是2023年11月，趁舊金山舉行亞太經合組織（APEC）峰會時，與時任總統拜登會面。習近平與川普上一次面對面則是去年10月在南韓釜山，也是趁APEC峰會期間。

更多太報報導

高市早苗眾院選大勝 我駐日代表：台日關係將持續升溫

日本眾院大選結果底定！自民黨獨拿316席超越2/3門檻、在野龍頭僅獲1成席次

淫魔艾普斯坦醜聞打翻一票歐洲政要 美媒自酸：美國政商大多沒事