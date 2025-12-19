川普稱考慮啟動緊急狀態打房 歸納三大原因推升美國房價

美國總統川普於美東時間12月18日在白宮橢圓形辦公室與記者交談時，表示正在認真考慮宣布全國住房緊急狀態，以處理美國持續高漲的房價問題。這是川普迄今為止最直接的表態，顯示白宮可能動用行政緊急權力來介入住房市場。



川普在回應記者提問時說：「我正在研究這件事。」他進一步解釋，這項措施的目標是在保護現有屋主資產價值的同時，讓更多人特別是年輕人和首次購屋者能夠負擔購屋。他表示：「我想照顧那些擁有房子的人，他們的房產價值達到前所未有的高度，在某種程度上讓他們變得更富裕和滿足，尤其在晚年。我希望維持這種情況。同時，我也希望讓人們有機會購買房子。」

歸納三大原因推升美國房價



這番發言延續了白宮數月來對住房負擔能力的內部討論。今年較早時候，財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）曾公開提及，白宮正在評估是否透過宣布住房緊急狀態來加速住宅建設、放寬法規限制，並降低建築材料相關成本。



川普多次將房價高漲歸因於高利率、分區管制嚴格以及住房供給不足。他主張聯邦政府應推動更快速度的住宅建造，並降低借貸成本。此外，他表達希望聯準會（Fed）更積極降息的立場，目前白宮正進行聯準會主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）繼任者的面試程序。



根據政府官員和外部顧問的討論，可能的政策選項包括：加速聯邦土地開發許可審批、鼓勵地方政府鬆綁分區規定、降低購屋交易成本，以及檢討可能推高建築成本的進口關稅措施。不過，批評人士指出，緊急狀態權力並無法直接推翻地方土地使用法規，而這些法規在控制住房供給方面扮演關鍵角色。



住房負擔能力是美國選民主要關注焦點之一



川普過去雖未針對住房宣布全國緊急狀態，但他在邊境安全和貿易議題上多次行使此權力，顯示若視為必要危機，他願意擴大行政權限的應用。



目前，住房負擔能力仍是美國選民主要關注焦點之一。儘管房價和房貸利率近期略有緩和，但整體水準仍維持在多年高點附近。川普在12月18日的發言中強調，希望在維護現有屋主財富與擴大新購屋機會之間尋求平衡。



