川普稱考慮「強硬選項」！伊朗外長回嗆：我們準備好戰爭了

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告美國，若華盛頓想「測試」伊朗，德黑蘭已做好戰爭準備。此番言論是對美國總統川普（Donald John Trump）威脅可能對伊朗採取軍事行動的回應，川普先前曾表示考慮針對伊朗鎮壓反政府示威採取「強硬選項」。

伊朗外長阿拉奇。（圖／路透）

阿拉奇在當地時間12日接受半島電視台阿拉伯頻道專訪時強調，雖然伊朗與美國在當前動盪局勢中保持溝通管道暢通，但德黑蘭「已為所有選項做好準備」。他聲稱，相較於去年持續12天的戰爭，伊朗現在擁有「更大規模、更全面的軍事準備」。

阿拉奇表示，「如果華盛頓想測試它以前測試過的軍事選項，我們已做好準備，」同時希望美國會選擇「明智的對話選項」，並警告「那些試圖為服務以色列利益而將華盛頓拖入戰爭的勢力」。

這些言論是針對川普週日的講話做出回應。伊朗全國近期因經濟困境爆發示威，已演變為更進一步要求體制變革的抗議活動。川普表示，他正在考慮對伊朗領導層鎮壓抗議的行為採取「強硬選項」，包括可能的軍事行動。

值得關注的是，川普表示，目前正在安排與德黑蘭會面，討論伊朗核計劃問題，「但由於會面前發生的事情，我們可能不得不採取行動」。

伊朗國內自週四起實施網路封鎖。阿拉奇12日表示，網路服務將與安全部門協調後恢復。網路監測機構NetBlocks指出，截至週一，伊朗已斷網96小時。

伊朗過去兩週將動亂歸咎於美國和以色列的煽動。伊朗官方媒體報導，近日已有超過100名安全人員喪生，而反對派活動人士則聲稱死亡人數更高，包括數百名示威者。半島電視台稱目前無法證實這些數字。阿拉奇在訪談中提到不斷攀升的死亡人數，並重申先前所說，「恐怖分子」已滲透抗議人群並攻擊安全部隊和示威者。

