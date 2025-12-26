川普稱聖誕節空襲殲滅IS營地 奈及利亞暗示將有更多攻擊

奈及利亞26日暗示可能將對聖戰組織發動更多襲擊。在此之前，美國總統川普(Donald Trump)表示，美軍發動的聖誕節空襲「殲滅了」位於奈及利亞西北部與伊斯蘭國有關聯的營地。

奈及利亞堅持這是一項聯合行動，並表示他們為25日的空襲提供了情資。美軍表示這次空襲擊斃了多名伊斯蘭國戰士。

一名匿名美國國防部官員告訴法新社，這次空襲「獲得奈及利亞政府批准」，但沒有透露奈及利亞軍方是否參與其中。

川普在26日發布的訪談中表示，空襲行動原本安排在25日之前，但川普說：「不，我們送一份聖誕節禮物吧。」

廣告 廣告

川普告訴Politico：「他們不認為這會發生，但我們痛擊了他們。所有營地被殲滅。」

位於西非的奈及利亞面臨了一連串的安全危機，自2009年起，聖戰組織在東北部發動叛亂行動，武裝幫派則在西北部地區突襲村莊，並採取綁架行動。

這次空襲正值奈及利亞境內發生的武裝衝突引發基督徒大規模屠殺事件，導致美國與奈及利亞陷入外交爭端。

目前仍不清楚是哪一個武裝團體遭到攻擊，奈及利亞與美國對空襲細節的說法也不一。

華盛頓將針對基督徒的暴力事件定調為「迫害」，奈及利亞政府與獨立分析人士都否認這個說法，但兩國政府仍加強了安全協調行動。

美國國防部官員發布了一段影片，顯示一艘懸掛美國國旗的軍艦在夜間發射了飛彈。

奈及利亞外交部長杜加爾(Yusuf Tuggar)告訴當地電視台ChannelsTV：「奈及利亞提供了情報」，並表示他在空襲前與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio )進行了通話。

被問到是否會發動更多空襲時，杜加爾指出：「這是一項持續進行的行動」，「必須明確指出這是一項聯合行動，並且不是針對任何宗教。」