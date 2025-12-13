川普稱聯準會下任主席利率決策應與他溝通 人選鎖定「兩位凱文」

美國聯準會前理事凱文華許（左，路透社）、白宮國家經濟委員會主任凱文哈塞特（右，美聯社）是下任聯準會主席熱門人選。



美國總統川普週五（12/12）表示，他已將聯邦準備理事會（Fed）新任主席的人選縮減至「兩位凱文」。他並主張，新任聯準會主席至少應該在利率決策上徵詢他的意見。

川普口中的「兩位凱文」是聯準會前理事凱文．華許（Kevin Warsh）與白宮國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）。他在白宮接受《華爾街日報》專訪時說：「我認為這兩位凱文都很棒。」

據報導，外界近來愈發看好哈塞特將成為聯準會下任主席，但川普週五的談話顯示，華許的競爭力也不容小覷。聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於明年5月屆滿。

廣告 廣告

知情人士透露，川普週三（12/10）在白宮與華許面談45分鐘，曾追問若由他出任聯準會主席，是否能相信他會支持降息。

川普向《華爾街日報》證實此事：「他認為必須降低利率。我問過的每個人也都這麼認為。」

川普也表示，他認為下一任聯準會主席在決定利率水準時，應諮詢他的意見。

路透社指出，歷任美國總統通常讓聯準會全權決定利率決策。但川普向《華爾街日報》表示，就利率政策諮詢總統意見「以前是常態，現在也應該這麼做」。

他說，聯準會主席不一定要照他說的去做，但「我是聰明的聲音，應該被傾聽」。

川普長期批評聯準會與鮑爾未大幅降息。聯準會週三（12/10）降息1碼（0.25個百分點）後，川普仍表示不滿，認為美國的基準利率應該降到全球最低。

更多太報報導

更多富豪淫魔檔案照曝光 川普與多名女子摟腰合影

WSJ：美軍登船查扣來自中國軍事物資 阻伊朗重建軍火庫

川普宣布泰柬同意停止戰鬥 泰總理阿努廷未提停火