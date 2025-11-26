川普稱與中日領導人有良好對話 讚高市聰明、強勢
（中央社記者侯姿瑩華盛頓25日專電）日中關係惡化之際，美國總統川普昨天先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話。川普今天表示，和高市早苗聊得非常好，也和習近平有很好的對話；他認為，「那塊區域目前情勢良好」。
川普（Donald Trump）昨天和習近平通話後，接著與高市通話。川習通話後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，兩人討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題；他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。
川普和高市通話後，未發文談及兩人通話內容。他今天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往佛羅里達州途中接受媒體訪問，被問及和高市的通話時表示，「聊得非常好，我和她關係很好」。
他還說：「我也和中國的習主席有非常好的對話，我認為那塊區域目前情勢良好。」
川普表示，和習近平談了很多事情，但主要是貿易及採購美國農產品，他請習近平加快購買速度、購買更多，對方也大致同意。他並重申兩人關係非常好。
川普接著說，自己日前才訪問日本，日本新任首相跟他關係非常好。他還稱讚高市非常聰明、強勢，「會成為一位偉大的領袖」。
日媒報導，高市與川普通話後表示，雙方針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛交換意見，川普也說明他與習近平之間的通話。
川習這次通話正值日中兩國關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出和平計畫之際。
高市日前在國會表示，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，並採取經濟反制措施，日、中至今未能針對此事和緩雙邊關係。
中國官媒報導，川習在通話中談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。不過，川普針對川習通話的發文內容則未提及台灣。（編輯：張芷瑄）1141126
