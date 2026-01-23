川普稱與北約達協議獲「永久使用權」！丹麥、格陵蘭：主權是紅線

美國總統川普（Donald Trump）22日宣稱，已與北約達成協議，確保美國對格陵蘭擁有「完全且永久」的使用權。此舉象徵川普在先前強硬的「併吞說」上出現重大讓步，他明確表示不再考慮動用武力奪取該島，並收回對歐洲課徵報復性關稅的威脅。雖然此轉折讓緊張的跨大西洋關係暫時得到緩解，但格陵蘭主權歸屬與美方實質控制範圍的爭議，依然是各方角力的紅線。

北約秘書長呂特與美國總統川普。 （圖／《路透社》）

《路透社》報導，川普在結束瑞士達沃斯世界經濟論壇行程、搭乘空軍一號返國途中向記者透露，正在協商的新協議將「對美國更加慷慨，非常慷慨」。他在接受《福斯商業新聞網》訪問時進一步說明，該協議本質上將帶來美國的「完全使用權」，且「沒有終止日期，沒有時間限制」。當被問及主權問題時，川普迴避直接回答，但強調「我們必須有能力做我們想做的任何事」。

儘管川普釋出善意，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）均強調，「主權」是不容逾越的紅線。尼爾森表示，格陵蘭願意討論更好的夥伴關係與區域安全，但對川普所謂的「協議內容」仍感到困惑、對許多細節仍不清楚，並重申格陵蘭領土完整必須受到國際法尊重。丹麥方面則表示並未與北約就格陵蘭主權問題進行任何談判，認為目前的進展僅止於將問題回歸到「共同安全」的討論，並呼籲北約應在北極地區建立永久的存在。

格陵蘭總理尼爾森。 （圖／《美聯社》）

一名熟悉情況的消息人士透露，北約秘書長呂特與川普在達沃斯就更新1951年協議達成共識，該協議規範美國在這座北極島嶼的軍事使用權和駐軍。他們討論的框架還包括禁止中國大陸和俄羅斯在格陵蘭投資。另一名知情人士表示，目前達成的是「一個可以建構的框架」，並補充「任何關於具體細節的報導都是推測」。

呂特表示，他與川普的會議中並未討論礦產開採問題。他說，關於這座北極島嶼的具體談判將在美國、丹麥和格陵蘭之間繼續進行。川普在與呂特會面後表示，可能達成一項協議，既滿足他對「黃金穹頂」飛彈防禦系統的期望和取得關鍵礦產的需求，同時阻止他所稱的俄羅斯和中國大陸在北極的野心。

北約秘書長呂特。 （圖／《路透社》）

在框架協議消息傳來之際，川普放棄了對歐洲的關稅威脅並排除以武力奪取格陵蘭，為原本可能成為數十年來跨大西洋關係最大裂痕的危機帶來一定程度的緩解。川普的態度轉變引發歐洲市場反彈，華爾街主要指數也回升至接近歷史高點，但也引發外界質疑跨大西洋關係和商業信心已經受到多大損害。

歐洲議會議長表示，在川普收回關稅威脅後，歐盟可能會恢復與美國的貿易協議工作。歐洲議會本週因川普的威脅而決定暫停該協議的工作。然而，外交官向《路透社》透露，歐盟領袖將重新思考與美國的關係，因為格陵蘭事件已嚴重動搖跨大西洋關係的信心。外交官表示，各國政府仍對川普再次改變心意保持警惕，他越來越被視為歐洲必須挺身對抗的霸凌者。

格陵蘭首都努克的居民也持謹慎態度。退休人士穆勒（Jesper Muller）表示「這一切都非常令人困惑，一小時前我們幾乎處於戰爭狀態，下一小時一切都很好很美好，我認為很難想像你能在這基礎上建立任何東西」。

