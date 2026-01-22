川普稱與北約達成格陵蘭協議架構 丹麥官員：協議非真實存在

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普21日前往瑞士參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇，並與北約祕書長呂特談論格陵蘭問題。雖然川普之後在社群媒體發文稱，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，對此一些丹麥官員強烈反對，甚至主張協議非真實存在。

根據《衛報》報導，來自格陵蘭的丹麥國會議員拉森(Aaja Chemnitz Larsen)21日晚間在臉書上發文稱，雖然川普稱已與北約就格陵蘭問題達成協議，但北約無權就任何與格陵蘭有關的事情進行談判。拉森強調「沒有我們的參與，就別想談我們。」

丹麥國會議員法克斯(Sascha Faxe)21日晚間接受英媒《天空新聞》採訪時也指出，川普聲稱與北約就格陵蘭問題達成的協議並非真實存在。法克斯說「關鍵在於，如果談判中不包含格陵蘭，就不可能達成任何協議。」

法克斯還引用拉森言論稱「我從我認識的格陵蘭人那裡聽說，我們在丹麥有1位格陵蘭議員明確表示，北約不能在格陵蘭人沒有參與的情況下，拿格陵蘭安全問題做交易。」

法克斯聲稱，格陵蘭人明確表示，格陵蘭不出售也不參與談判，所以川普與呂特只是進行1次談話，而非達成協議。

