川普稱襲擊國民兵凶嫌為阿富汗移民 屬恐怖行動

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，兩名國民兵在白宮附近遭到槍擊，犯嫌是一名逃離塔利班（Taliban）的阿富汗男子，並稱這是一樁「恐怖行動」。

法新社報導，川普在一段簡短影片聲明中宣布此事，將3項極具爭議的政治議題交織在一起，包括川普在國內備受爭議的動用軍隊、移民議題，以及美國阿富汗戰爭遺留的問題。

這起事件造成兩名國民兵重傷，川普形容這是「邪惡的行徑、仇恨的行為，也是一樁恐怖行動」，並表示「這是針對我們整個國家的犯罪」。

廣告 廣告

一名男子今天在白宮兩個街口外，在光天化日下犯下這起槍擊案。川普證實，在案發後被逮捕的男子「是一名從阿富汗進入我國的外國人」。

川普表示，這名犯嫌是在2021年「搭乘那些惡名昭彰的班機」抵達美國。他指的是在美軍結束20年戰爭撤軍後、在塔利班接管阿富汗之際，大批阿富汗人搭機逃離的撤離行動。

這起震驚社會的襲擊事件發生在一個地鐵站旁，當時華盛頓市中心的街道與辦公室人潮熙來攘往，也讓川普在全美推動將打擊犯罪行動軍事化的爭議性政策，再度受到關注。

川普已向多個由民主黨執政的城市部署部隊，包括華盛頓、洛杉磯和曼菲斯（Memphis）。這些部署引發多起法律訴訟與地方官員的抗議，他們指控川普試圖追求威權權力。

川普的聲明同時也表明，他同樣備受爭議的非法移民驅逐政策，也就是他的國內核心施政方針，將因此獲得新一波的推動力。

川普說：「我們必須重新審查在前總統拜登任內自阿富汗入境本國的每一名外籍人士。」

「我們必須採取一切必要手段，確保將任何不屬於這裡，或無法為我們國家帶來益處的外國人驅逐出境。如果他們不愛我們這個國家，我們不歡迎他們。」

華盛頓警方助理局長卡洛爾（Jeffery Carroll）說，槍手是「伏擊」受害者。他說：「嫌犯繞過街角，舉起手槍向國民兵開火。」

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，兩名國民兵目前情況「危急」。（編譯：張曉雯）1141127