川普稱親電普丁斡旋停火一週 澤倫斯基表感謝、俄方未證實是否同意

正值烏克蘭面臨嚴寒冬季，美國總統川普（Donald Trump）稱親自致電要求俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）停火一週，並表示他已同意這項提議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日對此表達感謝，但俄羅斯方面至今尚未公開證實相關說法。

川普在29日的白宮內閣會議上表示，他曾親自要求俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「在一週內不要攻擊基輔及其他城鎮」，並稱普丁已同意這項請求。川普指出，他是基於烏克蘭正遭遇「極端寒冷」的情況提出要求，但並未說明與普丁通話的具體時間。

澤倫斯基隨後透過社群平台X發文，感謝川普的努力。他表示，在嚴冬期間暫停對城市與能源設施的攻擊，有助於保護烏克蘭關鍵基礎建設，並強調電力供應是「生活的基礎」。澤倫斯基寫道：「我們珍視合作夥伴為保護生命所付出的努力，感謝川普總統。」同時也指出，烏克蘭期待相關協議能真正落實。

澤倫斯基並證實，上週於阿布達比舉行的美國、烏克蘭與俄羅斯三方官員會談中就已提出有關暫停攻擊能源基礎設施的討論。一名熟悉會談內容的人士透露，美方在會中提出暫時停火的構想，但當時並不確定莫斯科是否會接受。

不過，俄羅斯方面至今仍未公開確認同意任何暫停攻擊的安排。29日稍早，當記者詢問克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）是否存在能源停火協議時，他僅回應：「目前我還不能對此發表評論。」

回顧過去，俄烏雙方曾多次嘗試實施臨時停火，但多未能持續。去年5月，烏克蘭指控俄羅斯違反莫斯科基於「人道主義考量」宣布的三天停火協議，儘管俄羅斯官方媒體宣稱停火生效，烏軍仍表示攻擊全程未曾停止。俄羅斯國防部則反指烏克蘭持續攻擊，並稱將「對等回應」。

與此同時，俄羅斯對能源基礎設施的攻擊已造成基輔嚴重電力短缺。烏克蘭能源部長表示，包括敖德薩、哈爾科夫與頓涅茨克在內的多個地區也出現停電情況。在氣溫降至零下的背景下，俄軍對關鍵設施的反覆打擊，使烏克蘭民生壓力進一步加劇。

