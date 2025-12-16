川普稱請求習近平釋放黎智英 英國召見中國大使

（德國之聲中文網）香港媒體大亨、現年78歲的黎智英週一（12月15日）被香港法院依《國安法》宣判，三項國安罪名全數成立。對此，美國總統川普15日表示「非常難過」，並稱他曾向中國國家主席習近平提出考慮釋放黎智英的請求。「他（黎智英）年紀大了，身體狀況也不好，所以我確實提出了這個要求。接下來就看看會發生什麼事。」不過川普未具體說明何時向習近平提出該請求。

川普在重返白宮前便曾表示，希望能促成黎智英獲釋，他10月在韓國與習近平會面，外界認為，他當時曾向中方提及黎智英案。

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）在川普發言後不久於X平台發文表示，黎智英遭判有罪，顯示中國決心「噤聲那些試圖捍衛言論自由與其他基本權利的人」。他在聲明中敦促中國政府盡快結束「這場折磨」，基於人道考量釋放黎智英。

英國召見中國大使 中方亦約見英官員

黎智英是英國公民，英國政府是否進一步對中國採取行動，也格外引發關注。黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）表示，英國政府尋求跟中國更密切往來之前，應該首先讓黎智英獲釋。他15日列席英國下議院旁聽席時指出，英國政府應將釋放具中英雙重國籍的黎智英作為深化英中關係的前提條件，「一名英國公民僅因為捍衛民主自由，就在海外遭到逮捕，我們不可能讓這種情況正常化」。

黎崇恩呼籲明年前往中國的英國官員「把父親帶回家」，並清楚告訴北京與香港，「我們的價值並非可供交易的籌碼」。他強調，他不認為英國應停止對中貿易，但英國不應縱容北京對其父親及其他人的不當對待，因「法治是貿易的基礎」。

英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）15日表示已下令召見中國駐英大使，以強烈申明英國立場。庫珀呼籲廢除香港《國安法》，並表示：「這是一場政治動機明確的起訴，我予以強烈譴責。黎智英如今面臨的刑期，對一名78歲的長者而言，可能意味著餘生都將在獄中度過。我再次呼籲立即釋放黎智英。」

英國跨黨派任意拘留與人質事務國會小組（Parliamentary Group on Arbitrary Detention and Hostage Affairs）發表聲明批評，這項定罪顯示英國政府的失職，因「政府先前未能更強硬要求立即釋放黎智英」。聲明指出，美國、加拿大與澳洲等國，已成功促成其公民從中國與香港的任意拘留中獲釋，「儘管英國與香港之間有《香港基本法》所保障的特殊國際義務關係，英國卻未能做到」。

英國影子外交大臣帕特爾（Priti Patel）則主張，政府應「取消首相明年1月的訪中行程，以向中共傳達我們的憤怒」，除非黎智英獲釋。她也呼籲政府阻止「超級大使館間諜樞紐」，並將中國列入英國《外國影響力登記制度》（FIRS）的加強層級。

部分英國國會議員亦要求英相取消訪中安排，但庫珀表示仍有必要與中國維持接觸往來。近年在英相斯塔默（Keir Starmer）領導下，英國正尋求修補與中國的關係。過去十年間，英中雙邊關係因間諜指控、香港《國安法》等議題而惡化。斯塔默預計明年1月造訪北京與上海，在那之前英國將決定是否允許中國在倫敦市中心興建新大使館。而在今年9月，英國貿易大臣凱爾（Peter Kyle）時隔7年出訪中國。

對於英國政界人士評論，中國駐英大使館回應，英方譴責黎智英定罪是公然干涉中國內政、嚴重違反國際關係基本準則。大使館強調，案件處理完全依法進行，並稱「英方試圖干預香港司法事務，只會進一步暴露其破壞香港穩定的險惡動機，只會激起香港社會的普遍憤慨。」

中國駐英國大使鄭澤光也約見了英國外交發展部高級官員，對英方在黎智英案的說法提出嚴正交涉。

黎智英健康亮紅燈 家屬警告：勿讓他「殉道」

黎智英被定罪之際，較少接受媒體訪問的黎智英女兒黎采（Claire Lai）公開呼籲：「不要讓我的父親死在獄中，成為一名殉道者。那將會是你們抹不去的歷史污點。」

黎采在華盛頓接受法新社專訪時指出，患有糖尿病的黎智英長期被單獨囚禁在高溫環境中，體重明顯下降，且未獲得應有的醫療照護。她表示，「足夠的醫療照顧」或許見仁見智，但香港政府並未反駁她提出的任何一項具體健康指控。

她說：「政府說了什麼、沒說什麼，或發表了什麼聲明，當然令人不快……但真正讓我難以入眠的，是我腦海中父親健康每況愈下的畫面。」她呼籲北京政府允許父親接受自己選擇的醫師診治，並最終將他釋放。

黎智英之子黎崇恩也形容，父親的健康狀況令他「心碎」，並指出2019年香港民主抗議之後，中國對香港實施的《國安法》已被「武器化」，用來對付那些「只是說了政府不喜歡聽的話」的人。

作者: 周依恩 (法新社、《獨立報》、美聯社、路透社等)