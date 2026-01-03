川普稱逮獲馬杜洛 委內瑞拉副總統坦言不知行蹤

（中央社卡拉卡斯3日綜合外電報導）美國總統川普今天稍早宣布，美方已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，委國副總統羅德里格斯則坦言，政府並不知道兩人目前的下落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）稍早於社群媒體發文指稱，美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，正將兩人押送離境。

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在跟委內瑞拉國營電視台的通話中說道：「我們要求川普總統的政府，立即提供馬杜洛總統和第一夫人還活著的證據。」

她也提到，美國的攻擊已經造成委內瑞拉各地有官員、軍人及平民喪命。（編譯：陳彥鈞）1150103