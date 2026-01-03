川普稱逮補委總統夫婦 台灣時間1/4 0時海湖莊園記者會說明

美國總統川普表示，將在佛州海湖莊園召開記者會。（圖／美聯社）





美國對委內瑞拉發動攻擊，不但空襲首都卡拉卡斯，川普更在社群媒體發文表示，已經抓獲委內瑞拉總統馬杜洛，並將在美東時間上午11點，也就是台北時間凌晨0點，在佛州海湖莊園召開記者會公開對外說明。

夜空中爆出火光，在美國與委內瑞拉關係緊張之際，當地時間3日凌晨約2點，首都卡拉卡斯至少傳出7起爆炸聲，一團團火球在城市中炸開，傳出多次巨大爆炸聲響及防空警報。

委內瑞拉媒體報導，除了首都，北部海港也聽見爆炸聲，南部一處重要軍事基地則傳出看到濃煙與巨響。另有畫面顯示，美軍直升機一架接著一架魚貫飛越夜空，引擎聲響徹整個城市，各地都能聽見聲響。

社群平台X上流傳的畫面指出，美國陸軍第160特種作戰航空團的CH-47G「奇努克」特種作戰直升機，與其他軍用直升機一起低空飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯。

《CNN》委內瑞拉特派記者瑪莉米納：「我現在聽到開火聲，這和剛剛聽到的不一樣，之前的聲音比較大，現在有點像槍聲，我們還不知道這是什麼。」

目前美國尚未對這起爆炸事件對外說明，不過《CNN》研判，可能是美軍對委內瑞拉境內目標發動斬首式軍事攻擊。委內瑞拉政府則表示，這是一場侵略行動，並違反聯合國規範，川普應該負起全部責任。

