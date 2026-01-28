川普稱達「框架協議」 美國、丹麥、格陵蘭正式啟動協商

2026年1月18日，丹麥士兵在格陵蘭首府努克港口下船。路透社



丹麥外交部表示，美國、丹麥與格陵蘭官員於週三（1/28）舉行會談，商討關於格陵蘭的新框架協議，試圖滿足美國總統川普希望在這座北極島嶼擴大影響力的訴求，但又不至於將格陵蘭割讓給美國。

格陵蘭宗主國丹麥外交部在給路透社的書面評論中表示，丹麥、格陵蘭和美國的高級官員已舉行會晤，「討論如何在尊重丹麥王國紅線的同時，解決美國對北極安全的關切」。而在與美國談判期間，丹麥與格陵蘭領袖本週分別造訪柏林與巴黎，鞏固歐洲陣營的支持。

廣告 廣告

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早向參議院外交關係委員會議員表示，美國目前在關於格陵蘭問題「處於有利地位」，稱已經建立機制，將為所有人帶來好的結果。他補充說，談判將以「非常專業且直接的方式」進行。

美軍本月初對委內瑞拉發動大規模軍事行動並生擒總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，川普（Donald Trump）將目光轉向格陵蘭，以出於對俄羅斯和中國的國家安全考量，一再要求由美國控制格陵蘭，曾經讓華府與歐洲的跨大西洋聯盟面臨分裂危機。

然而，川普上週在瑞士達沃斯與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，宣稱雙方達成「未來協議框架」，承諾不會對反對其收購格陵蘭計劃的歐洲國家加徵關稅後，危機才暫告解除。

彭博（Bloomberg News）指出，川普與呂特討論了美軍飛彈部署、排除中國的採礦權，以及擴大北約在北極影響力等議題。丹麥官員表示，只要不涉及格陵蘭主權問題，他們準備好與美國就格陵蘭的合作展開協商與審查。

彭博此前報導，作為談判的一環，美國官員正在研議修訂與丹麥的國防協議，以解除在格陵蘭駐軍的任何限制。1951年簽署、2004年修訂的原始協議規定，美國在對格陵蘭的軍事行動或設施進行「任何重大變更」前，必須與丹麥及格陵蘭當局進行「協商並告知」。

更多太報報導

格陵蘭真要割地供美？ 川普放話：將取得美軍基地主權

白宮發出「川普踏上格陵蘭照」 網友笑翻：那裡沒有企鵝啊

川普自誇達沃斯之旅成果豐碩 「包括格陵蘭協議及和平委員會」