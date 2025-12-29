川普稱非常接近達成和平協議 明年1月將進行最終敲定

就在俄軍持續轟炸烏克蘭之際，烏克蘭總統澤倫斯基飛抵美國佛州，與美國總統川普展開長達兩個半小時的關鍵協商。

川普在會後記者會上充滿信心透露，他在跟澤倫斯基見面前，先與俄羅斯總統蒲亭打了一通「富有成效」的電話，雙方團隊正針對終戰計畫進行最後衝刺。川普形容，現在是4年來最接近和平的時刻。

美國總統川普說道，「我覺得我們可以說已經達成 95％，但我並不喜歡談論百分比，我只是認為我們做得非常好，我們可能已經非常接近目標。雖然還有一兩個非常棘手、非常艱難的問題，但我認為我們進展得很好，這是我們過去1個月的努力。」

澤倫斯基在席間感謝美方團隊的努力，並詳細羅列和平框架的進度。他指出，20點和平計畫中，已有9成獲得同意，特別是在軍事層面與安全保障上，烏克蘭與美國已達成百分之百共識。

為了確保和平長久，烏克蘭準備放棄加入北約的申請，改採類似北約等級的安全保障協議，這項提議也獲得歐盟多國領袖的初步支持。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們一致認為，安全保障是實現持久和平的關鍵里程碑。我們的團隊將繼續在各個方面開展工作，正如川普總統之前所說，我們也與歐洲領導人以及包括北約和歐盟在內的眾多領導人進行了富有成效的聯合通話。」

然而，克里姆林宮的立場依舊強硬。蒲亭透過助手表示，俄方絕對不接受烏克蘭與歐盟提出的「暫時性停火」，認為這只是讓烏軍喘息的藉口，只會延長衝突。俄方要求基輔必須針對頓巴斯地區的領土歸屬做出「大膽決策」，也就是要求烏克蘭正式割讓目前由俄軍控制的領土。

克里姆林宮外交助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）回應，「要最終停止敵對行動，首先需要基輔做出大膽且負責任的政治決定。鑑於前線局勢的不斷演變，烏克蘭政權應毫不延遲地針對頓巴斯地區做出這項決定。」

川普也坦承，土地問題是目前談判的癥結所在。

就在外交談判進行的同時，戰火並未平息，俄軍宣稱已攻佔札波羅熱州的軍事重鎮古利艾波列，增加談判籌碼。

川普與澤倫斯基已達成共識，將於明年1月在華盛頓召集歐洲領袖，試圖為這場自二戰以來歐洲最慘烈的戰爭劃下句點。雖然和平看似近在咫尺，但若領土問題無法達成共識，這場談判仍有隨時破局的風險。

