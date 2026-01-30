川普稱願和伊朗協商 紐時：曾考慮地面突襲

美國媒體報導，川普政府曾考慮在伊朗地面發動突襲。路透社



就在美軍加派戰艦前往中東地區之際，美國總統川普週四（1/29）釋放緩和訊息稱，他計畫和伊朗坐下來協商。不過根據《紐約時報》最新報導，川普政府曾考慮包括地面突襲在內的動武選項。

川普週四被媒體問及是否可能和德黑蘭展開協商時，他說：「我正計畫這麼做。沒錯。我們有很多又大又強的船艦正開往伊朗，如果不需要動用它們，會是很棒的一件事。」但相關協商何時以及如何進行，川普並未多做說明。

伊朗自去年12月底爆發大規模反政府示威，德黑蘭政府血腥鎮壓殺害上萬人，川普一度揚言介入推翻伊朗神權政府。川普還曾警告，如果德黑蘭企圖重啟核武計畫，美國一定會再度出手。

在美軍大量集結中東地區的同時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週四稍早在白宮內閣會議表示，美軍已準備就緒，就等川普下令。他說：「他們（伊朗）不應該追求核武能力。我們會準備好執行總統下達戰爭部（國防部）的命令。」

《紐約時報》週四引述多名不具名美國官員指出，川普政府正在衡量針對伊朗的各種軍事選項，其中包括進一步空襲伊朗核設施或是削弱伊朗最高領導人哈米尼的治理能力。此外，美軍也考慮在地面發動突襲。

根據報導，相關討論發生於兩周前，當時伊朗的反政府示威尚未被全面鎮壓。然而目前情勢已與兩周前不盡相同。

官員表示，川普尚未決定要採取何種選項，也尚未授權軍隊發動攻擊行動，而他仍傾向透過外交途徑解決。部分官員也說，川普政府近日頻頻對外發送訊息，就是想逼迫伊朗人坐上談判桌。

