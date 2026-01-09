川普稱馬查多下週訪華府 「期待和她打招呼」

美國總統川普(Donald Trump)8日表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)下週將訪問華盛頓。

川普在福斯新聞(Fox News)頻道主持人尚漢尼提(Sean Hannity)的節目受訪時，被問及隨著美國空襲委內瑞拉，導致其總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕後，他是否計畫與馬查多會面。

川普回答說：「就我所知，她下週某個時間會來，我期待和她打個招呼。」

廣告 廣告

路透社聯繫白宮詢問這次會晤的進一步細節時，白宮並未立即回應。

這將是川普與馬查多的首次會面。馬查多本週稍早表示，自她在去年10月中獲頒諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)以來，她還沒和這位美國領導人說過話。

委內瑞拉的未來政權仍然懸而未決。川普在週末時否決了與馬查多合作的想法，稱「她在國內既沒有支持，也不受尊重。」

川普告訴福斯新聞，委內瑞拉需要時間才能達到可以舉行選舉的狀態。這個南美國家目前由代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)領導。川普說：「我們得重建這個國家。他們無法舉行選舉。他們現在甚至不知道該如何舉行選舉。」