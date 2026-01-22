川普稱鮑爾若留任聯準會理事「會不好過」 四位主席候選人少這一位

美國總統川普1月21日表示，他已接近選定聯邦準備理事會（聯準會）新任主席人選，並透露有意讓白宮經濟顧問凱文．哈塞特（Kevin Hassett）繼續留任現職。



川普在達沃斯接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時，被問及誰將接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）一職，他回應：「我們已經縮減到三人，但實際上可能只剩兩人。我心裡大概已經鎖定一人。」鮑爾長期以來一直是川普批評的對象。



哈塞特續任白宮經濟顧問



當被問及哈塞特時，川普表示：「說實話，我希望他繼續待在現在的位置。我不想失去他，他在電視上的表現實在太出色了。」

川普提到，三位候選人都很優秀，並特別讚揚貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長里克．瑞德（Rick Rieder）在面試中的表現「非常令人印象深刻」。



川普及其高階幕僚點名的另外兩位候選人，包括聯準會理事克里斯多福．沃勒（Christopher Waller），以及前聯準會理事凱文．沃許（Kevin Warsh）。1月20日，美財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普已將人選範圍縮小至4人。

川普再度批評鮑爾在降息時機上拖延太久，並對其整體領導表現提出質疑。當被問及貝森特是否可能成為人選時，川普稱讚他是「了不起的人才」，但重申財政部長希望繼續留任現職。貝森特先前表示，預期在達沃斯峰會前後不久，就會敲定下任聯準會主席人選。

川普表示，他希望新任主席能像長期執掌聯準會的前主席艾倫·葛林斯潘（Alan Greenspan）那樣。他認為，強勁經濟成長不一定會引發通膨或需要升息，並對市場的反應提出異議。他說：「在過去，當經濟表現良好、公布好數據時，股市就會上漲。現在每次股市卻崩跌，因為大家認為利率會被調升。」

葛林斯潘上周與其他前高階財經官員聯手，譴責川普政府對鮑爾發動刑事調查。

美國司法部向鮑爾發出傳票



貝森特與川普都曾批評鮑爾在貨幣政策與利率處理上的作為。最近，美國司法部向鮑爾發出傳票，與聯準會總部翻新工程有關。鮑爾回應，這種刑事指控威脅是聯準會基於公眾利益最佳評估來設定利率的結果，而非遵從總統的偏好。



川普在2017年提名鮑爾擔任該職，前總統拜登則續任他。

川普表示，如果鮑爾決定完成其聯準會任期至2028年，而非在主席任期於5月屆滿時辭職，他的日子「不會太好過」。鮑爾對其未來計畫保持低調。川普說：「我認為他想離開。我們拭目以待。如果他留下，就留下。」



