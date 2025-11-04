川普稱「任內中國不會犯台」 卓榮泰：和平靠實力

行政院長卓榮泰(中) 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於美國總統川普受訪稱，中方已明確表態，「只要川普是總統，我們不會採取任何行動」。行政院長卓榮泰今(4)日表示，和平靠實力，政府希望跟人民一起團結，大家努力將台灣將我們自己壯大，讓任何人任何國家都沒有資格跟能力侵犯台灣。

卓榮泰今日前往立法院備詢並於活動前受訪。

對於川普接受CBS「60分鐘」表示，10月下旬於韓國慶州APEC峰會期間與中國國家主席習近平會晤，雙方僅討論貿易議題，台灣問題「從未被提起」。中方已明確表態，「只要川普是總統，我們不會採取任何行動。」不過，川普拒絕透露若中國攻台美方是否出兵，僅稱「不能洩露秘密」，但警告習近平「清楚後果」。他並重申美國軍力全球最強，習近平「不會這麼做」。

廣告 廣告

卓榮泰則表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，他再次的重申和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有任何人、任何國家有權利、有資格說要侵犯台灣。政府希望跟人民一起團結，大家努力將台灣將我們自己壯大，讓任何人任何國家都沒有資格跟能力侵犯台灣。

交通部常務次長林國顯昨日表示，交通部贊成高溫假的修法方向，目前《氣象法》修法草案預計11月進行預告2個月，蒐集各方意見後再提報交通部；將高溫列為災害性天氣為第一步，後續相關單位就有法源依據調適。

對此，卓榮泰說，目前勞動部已經有高溫工作的注意事項的指引，那就是在保障勞工的安全，希望他們在一個安全舒適的環境當中從事各類生產。至於進一步的討論，目前包括醫學上對人類人體的影響，包括氣象學對氣候的適應等等，都還要再做進一步的討論。但總結的一句話就是，勞工的安全跟人權是在整個討論當中的核心工作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳音寧台肥董座飛了？卓榮泰：董事會最後決定才是最終決定

凱思200萬金主曝光！黃國昌自爆涉收賄對價鐵證 她轟：立院咆哮是金錢交響曲？