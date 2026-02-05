川普稱「伊朗最高領袖應非常擔心」 美伊會談6日登場

美伊會談前，美國總統川普接受NBC採訪表示，伊朗最高領袖哈米尼應該「非常擔心」。

美國在中東地區加強軍事部署，美國總統川普今天受訪時說，伊朗最高領袖哈米尼應該「非常擔心」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，德黑蘭外交部長阿拉奇表示，美國和伊朗之間的會談，周五將在阿曼舉行。而在阿拉奇發表這項聲明前，雙方就談判條款進行的磋商似乎進展不順利。

CNN報導，美國國務卿盧比歐表示，川普政府可能無法與伊朗達成協議，但美國準備舉行會談以尋求解決方案。有報導指出，德黑蘭希望會談內容只限於核子計畫。盧比歐說，美國準備好本周和伊朗當局會面，而要讓這場對話產生實質意義，必須納入特定議題，包括伊朗的彈道飛彈射程、核武計畫、對區域內恐怖組織的支援，以及他們如何對待伊朗人民。

盧比歐沒有證實是否6日和伊朗當局見面，他說：「如果伊朗人想見面，我們隨時準備好。」盧比歐補充：「他們表達了會談意願。如果他們改變主意，我們也能接受。」川普則告訴美國國家廣播公司NBC說：「哈米尼應該非常擔心，他應該是。正如你所知，他們正與我們進行談判。」川普還說，以色列去年6月與伊朗交戰期間，在美國對伊朗核設施發動攻擊後，伊朗曾考慮建立新的核設施。