川普稱「委國領空關閉」 委內瑞拉官方怒嗆：具殖民主義色彩的威脅

委內瑞拉政府在11月29日強烈抨擊美國總統川普近期在社群平台Truth Social上宣稱「應將委內瑞拉領空視為全面關閉」的言論，指控此舉公然威脅該國主權，並將其定性為「具殖民主義色彩的威脅」。加拉加斯官方表示，美國總統的說法既違反國際法，也無視區域內外交常規，對委內瑞拉人民構成不必要的恐慌。



根據《BBC》報導，委內瑞拉外交部長指出，川普的貼文屬於「荒謬、非法且毫無根據的侵略性發言」，強調該國政府將捍衛領空與國家自主，不會接受外部勢力企圖以單方面宣告施加壓力。他同時批評華府長期以來透過言論及行動干預委國內政，使兩國關係持續緊繃。

川普稍早在Truth Social發文，呼籲「所有航空公司、飛行員、毒販與人口販運者」將委內瑞拉及周邊領空視為全面封閉，但並未提供相關政策依據或後續措施說明。該發言引發外界關注，尤其是在美國聯邦航空總署（FAA）於感恩節前夕發布重大安全警告、不少國際航空公司因此取消航班的背景下，更使區域情勢再度升溫。

FAA要求航班飛經風險區須先通報



FAA在公告中指出，委內瑞拉境內與周邊地區的「安全情勢惡化」，並提到當地軍事活動增加，可能對所有飛航高度造成潛在風險，包括飛越、起降階段甚至地面操作。FAA要求若有航空公司計畫飛經邁奎提亞飛航情報區，必須提前至少72小時向美方通報，以利掌握飛航風險。

美國與委內瑞拉之間的緊張情勢已持續多年。路透社指出，自2019年以來，美國客運與貨運航空公司已全面停飛往返委國的直航航班，但部分飛往南美其他國家的航線仍會通過委國上空。近期華府在加勒比海地區強化部署，旨在遏止跨境毒品走私，也使外界更加關注兩國在外交與軍事層面的對抗是否將持續升高。



