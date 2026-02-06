川普稱「我應該可去天堂」 為完美的人做很多事

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普到底能不能上天堂？這次他再度提到這件事情。他表示先前曾說「不能上天堂」只是個玩笑話，他說自己為完美的人做了很多好事，「應該可以上天堂」。

美國總統川普：「我真的覺得我應該去（天堂）。」

川普想去哪，他想上天堂，但為何會這麼說？美國總統川普：「我說過我不符合資格，我不會上天堂，然後紐約時報做了一則頭版報導，說川普正在質疑自己的人生和生命意義，不我只是開玩笑而已，我不是完美的候選人，但我為完美的人，做了很多好事，這是肯定的。」

不僅如此，川普日前接受媒體專訪，又再宣傳他的政績。主持人vs.美國總統川普：「（美國人將從關稅收入中，獲得退稅支票，誰會收到？何時才能收到？）我們會做到，我很認真地考慮這件事，只有我能做到，因為我獲得了數千億美元的收入。」

川普聲稱接手國家史上最慘的通膨，還宣布美國犯罪率正處於125年來最低點，試圖用這些數據，營造第二任期的施政氣勢。

但NBC後續報導卻表示，在經過事實核查後，這些說法或多或少有誇大的嫌疑，有些是川普刻意誇大，有些則是他弄錯了資料的真正意思。

