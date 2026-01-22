川普稱「普丁同意」加入和平理事會！實情曝光

國際中心／李汶臻報導

加薩進入戰後重建階段，美國總統川普政府日前宣布籌組「加薩和平委員會」，並廣邀各國領袖共同參與。目前除了向英、法、加拿大及沙烏地阿拉伯等長年盟友發出邀請外，川普也邀請俄羅斯、中國等國加入；稍早川普（Donald Trump）聲稱，「普丁已接受邀請，同意加入和平理事會」，但相關說法隨即遭俄方打臉。

川普籌組「和平理事會」 邀俄中加入引關注

美國總統川普21日聲稱，俄羅斯總統普丁已同意加入「和平理事會」，更透露俄羅斯已準備出資10億美元，成為「和平理事會」永久成員。相關說法在社群平台迅速發酵，不少人揣測此舉是否意味著美俄關係出現重大轉變，甚至質疑「是否形同公開結盟」，以及「雙方究竟將聯手應對誰」。

川普稱普丁同意加入 美俄「是否結盟」掀議

據Insider Paper於社交平台X轉貼的影片，普丁公開感謝川普的邀請，消息還指稱，俄羅斯已準備向「和平董事會」出資10億美元，資金將來自先前美國政府凍結的俄羅斯資產。並稱，普丁表示等到俄烏和平協議簽署後，其餘仍遭美凍結的資金，將可用於「重建在俄烏衝突期間遭受破壞的地區」。

川普稱俄同意加入 普丁打臉稱「仍在考慮」

但據《路透社》報導，川普聲稱「普丁已同意加入和平理事會」的說法，似乎與普丁在俄羅斯安全理事會會議上的說法，有所出入。俄羅斯安全理事會澄清稱「仍在考慮中」，普丁預期22日與川普特使威科夫及川普女婿庫許納會面時，進一步磋商相關提案。至於俄羅斯為何考慮成為「和平理事會」成員國，《彭博資訊》分析指稱，俄國此舉是用克里姆林宮目前無法動用的資金，迎合川普，避免遭到進一步經濟懲罰。

法國拒加入 竟遭川普威脅關稅

根據了解，美國總統川普（Donald Trump）政府推動成立「和平理事會」(Board of Peace)，並邀請各國加入。成員國需繳納1億美元才能加入，但受3年任期限制，除非繳納10億美元（約316億新台幣），才能獲得永久會員身份。儘管美方聲稱獲得多國支持，但據《路透社》報導，多數歐盟國家預料將婉拒加入，目前法國與加拿大政府都拒絕加入「和平理事會」。對此，川普放話威脅，將對法國酒業加徵200%關稅，但法國政府重申立場，表示絕不屈服。

中國證實收到邀請 是否加入仍未表態

值得一提的是，列入受邀名單內的國家除俄羅斯外，還有與美國打貿易戰打得火熱的中國。對此，中國外交部發言人郭嘉昆20日證實，中國收到川普「加薩和平理事會」的加入邀請，但並未說明北京是否會接受邀請。

原文出處：攬麻吉檔「普丁、習近平」加入和平理事會！川普稱「俄同意了」秒遭打臉

