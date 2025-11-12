川普稱「有義務」控告BBC 民調顯示過半英國人贊成道歉

美國總統川普(Donald Trump)表示，自己有「義務」控告英國廣播公司(BBC)誤導性地剪輯其演說內容，但在今天(12日)播出的「福斯新聞」(Fox News)訪談中，他尚未明確宣布採取法律行動。

根據法新社取得的一封信件，川普律師團10日威脅對BBC提起價值十億美元的訴訟；在此之前，BBC已就其剪輯方式致歉，承認其誤導外界以為川普曾在2021年美國國會大廈遭攻擊前鼓動「暴力行動」。

在10日錄製、11日播出的「福斯新聞」訪談中，川普被問及是否打算控告BBC。

他在首度公開可能的法律行動時回應，「我認為有義務這麼做，因為這樣的行為不能被縱容」，但他並未明確說明是否已提起誹謗訴訟。

川普說：「他們欺騙了公眾，而且還承認了這點。」

川普補充道，英國「應該是美國最好的盟友之一」，並指出「英國政府持有那家媒體(指BBC)一些股份」。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)領導的工黨政府謹慎維持平衡，一方面支持公共資助的BBC維持獨立性，另一方面也避免激怒川普。

根據11日公布的YouGov民調，超過一半的英國民眾認為BBC應直接向美國總統道歉，但有四分之一人反對此舉。

這場爭議正值BBC面臨政治敏感時期，因為該機構即將與政府重新談判「皇家憲章」(Royal Charter)，該文件規範BBC的運作與治理，而現行憲章將於2027年到期。

自川普於今年1月重返白宮以來，他被指多次對美國媒體提起訴訟，試圖壓制批評聲音。(編輯 : 廖奕婷)