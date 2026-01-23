川普稱「美軍艦隊正駛向伊朗」！警告德黑蘭勿重啟核計畫

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日宣稱，美國正有1支「大型艦隊」（armada）朝伊朗駛去，但他不希望真的動用這支艦隊。同時，他也再度對德黑蘭當局發出警告，要求其不得處決抗議民眾或重啟核子計畫。

據《路透社》報導，多位不具名的美國官員指出，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）以及數艘配備飛彈的神盾驅逐艦，將在未來幾天內抵達中東。據悉，這些軍艦上週已從亞太地區開始移動。

其中1名官員透露，美方也正在評估向中東部署額外的防空系統，這對於防範伊朗對該區域美軍基地的任何攻擊，具有關鍵意義。

這一系列部署擴大了川普可動用的選項，一方面能在區域緊張情勢升高之際，更有效地保護遍布中東的美軍基地，另一方面也讓美國在去年6月空襲伊朗核設施後，保有進一步採取軍事行動的能力。

川普22日在出席「世界經濟論壇」（WEF）後，搭乘空軍一號（Air Force One）自瑞士達沃斯（Davos）返美，並在途中向隨行記者表示，「我們有1支大型艦隊正朝那個方向前進，以防萬一……我寧可什麼事都不要發生，但我們正非常密切地監視他們。」

報導補充，川普先前曾多次威脅，若伊朗血腥鎮壓抗議民眾，美國將對其進行干預，但上週抗議活動已逐漸趨緩，川普態度也因此軟化，在16日罕見感謝德黑蘭取消處決政治犯。他22日亦再次重申這項說法，表示伊朗在他的威脅之下，取消了近840起絞刑。

川普放話，「我說過：『如果你們吊死那些人，你們將遭到前所未有的重擊，那會讓我們空襲伊朗核設施的行動，看起來像小兒科。』就在這件可怕的事情即將發生前1小時，他們取消了行動，這是1個好的跡象。」

針對伊朗核計畫，川普也在22日重申「如果他們試圖捲土重來，他們就必須轉移到另1個地點。我們也會在那裡打擊他們，而且一樣輕而易舉。」

