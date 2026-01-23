川普稱「艦隊」駛向伊朗 航母林肯號傳赴中東

美國總統川普(Donald Trump)22日表示，美國有一支「艦隊」正在航向伊朗，但希望沒有必要動用到它。他並再次警告德黑蘭不要殺害抗議人士或重啟核子計畫。

要求匿名的美國官員透露，美軍航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)和數艘飛彈驅逐艦，將在未來幾天抵達中東。

一位官員表示，增加部署的防空系統也將鎖定中東，這對防禦伊朗對這個地區美軍基地的攻擊至關重要。

這些部署行動擴大了川普可運用的選項，既能在緊張時刻更好地防衛部署中東各地的美軍，也能在去年6月空襲伊朗核子設施後採取進一步的軍事行動。

川普結束在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)的演說後，搭乘空軍一號(Air Force One)返美途中告訴記者，「我們有很多船艦正朝著那個方向而去以防萬一…但我寧願什麼事都沒發生，但我們正在密切關注」。

川普在其他談話時也提到，「我們有一支艦隊…正在航向那裡，也許我們不需要動用它」。

隨著伊朗最近數月在全國各地嚴厲鎮壓抗議活動，美國與伊朗的緊張急劇升高，這些戰艦在上週從亞太地區前往中東。

川普已再三威脅要干預伊朗近來對抗議人士的殺戮，但抗議活動已在上週減少，川普也在上週收回他最嚴厲的措辭，並聲稱他已制止了對抗議者的處決。

川普22日重申他的說法，表示伊朗在他的威脅後取消了近840起絞刑。「我說啊，『如果你們絞死這些人，你們將遭受前所未有的打擊，讓我們先前對你們伊朗核子(計畫)的攻擊顯得微不足道』」。

川普表示，「就在這件可怕的事即將發生的1小時前，他們取消了」。他稱這是個「好兆頭」。

美國過去曾在緊張加劇時定期向中東增派軍力，此舉通常是防禦性質。然而，美軍在去年6月攻擊伊朗核子計畫前，曾進行大規模的軍事集結。

川普過去曾說，如果德黑蘭在美軍去年6月攻擊關鍵核子設施後重啟核計畫，美國將會採取行動。他在22日表示，「如果他們試圖重啟，他們就必須換到其他地區。而我們也同樣會輕而易舉地打擊那裡」。(編輯：鍾錦隆)