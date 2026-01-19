川普稱「該找新領導人了」 伊朗：領袖遇襲等同宣戰

車輛依次行駛在寬闊的道路上，已經看不到示威者的身影，伊朗首都德黑蘭街頭已經大致恢復平靜。

經過大約3週的警民衝突，伊朗的示威活動已經逐漸減少。不過，伊朗和美國官方仍然互相放話。川普先在17日表示，「是時候為伊朗尋找新的領導人了」，被認為是在暗示，美國可能會用類似委內瑞拉的模式，強行暗殺或消滅伊朗最高領袖哈米尼。

外交部長則在18日發出貼文，表示任何對於最高領袖的攻擊，都將被視為對於伊朗全面開戰。

伊朗外交部發言人巴格艾表示，「美國用多個藉口，追求對伊朗與對區域內多國的干預政策。當美國談到外交，其實是想強加自己意志。」

此外，官方雖然首次坦承，這波示威潮造成至少5000人死亡，但同時指控這起事件是美國在幕後煽動與策劃，真正應該對這些傷亡負責的人是美國總統川普。

而在另一方面，海外各地持續有群眾高呼口號，表達和伊朗民眾站在一起。包括美國洛杉磯有數千人走上街頭示威，其中許多是流亡海外的伊朗人。

示威民眾、海外伊朗人丹妮爾說：「每當我看見伊朗的新聞，我就感覺死去了一點點，看到我的國家這麼不堪，又有這麼多人死亡，令人很難過。」

伊朗情勢好不容易稍見緩和，政府卻又在這時候表示，這一連串的行動已經構成「對真主開戰」，將會處以嚴厲刑罰。而根據伊朗法律，這樣的罪名可以處以死刑；可能代表當局只是延遲處決計畫，並未完全取消。

而先前是否處決示威者，一度成為美國是否軍事介入的關鍵考量點，目前的情勢發展，顯示戰爭的不確定性仍未真正消失。

