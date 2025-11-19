川普稱Fed新主席人選「已經有譜」 可能耶誕節前公佈

美國總統川普表示，聯準會新任主席人選，他已經「心中有數」。美國財政部長貝森特則表示，希望能在耶誕節之前公佈新人選。

美國總統川普表示，他已經想好下任聯準會主席的人選了。川普並表示，有人一直攔著他，不讓他開除現任聯準會主席鮑爾。

負責尋找聯準會主席候選人的財政部長貝森特在18日星期二透露，感恩節後，川普將會見最終入圍的三名候選人，並「希望」在耶誕節前，能公佈新一屆聯準會主席人選。貝森特先前透露，聯準會主席候選人的範圍，已經縮小到現任聯準會理事「沃勒」與「鮑曼」、前聯準會理事「華許」、白宮國家經濟委員會主任「哈塞特」，以及貝萊德資產管理公司的高管「里德」。

現任聯準會主席鮑爾的任期，將在2026年5月結束，不過他的聯準會理事任期，要到2028年才屆滿。