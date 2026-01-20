川普積極推動和平理事會 成員引爭議「俄、白俄收邀請」

美國總統川普1月中宣布成立和平理事會，去年曾預告該機構將主導加薩戰後治理與重建，廣邀各國參與，目前已經邀請俄國及白俄等國家加入。專家分析，川普有意在聯合國之外另立門戶，成立由他主導的國際組織。

和平理事會成立 章程草案「不見加薩」

川普上任後積極推動的和平理事會，今年1月中正式成立，雖然在籌備過程中強調將負責加薩戰後治理與重建，但最新曝光的章程草案對「加薩」隻字未提，其中成員組成也引發爭議。

烏俄還沒停火，但俄國總統普亭已經接到邀請函，俄方表示正在研議提案細節，並希望與美方接觸釐清內容。另外還包括俄國盟友白俄羅斯以及巴西、印度等大國，除了由川普擔任主席，自家國務卿盧比歐、特使魏科夫以及女婿庫許納也入列。

美國官員更透露，出資10億美元就能獲得常任席次，遭外界批評形同付費版的聯合國安理會。

不過法媒報導，法國總統馬克宏已經表態不考慮加入，被川普狂酸，「沒人想要馬克宏加入，他很快就要下台了，沒差。」川普也揚言對法國葡萄酒和香檳加徵200%關稅。

分析和平理事會用途 專家：取代現有多邊機構

專家指出，川普的和平理事會不只組織架構缺乏代表性，運作方式也不明朗，恐怕是醉翁之意不在酒。

中東研究所高級研究員艾金第分析，「這是一個川普政府的陷阱，國際社會也中計了，和平理事會宣稱的次要角色，也就是取代現有多邊機構，可能反倒成為它的主要任務。」

雖章程中強調將建立一個更靈活、更有效的國際和平建設機構，似乎有意在現有國際體系外另立門戶，打造一個由川普主導、能與聯合國平起平坐的組織。

國際中心／張立德 編譯 責任編輯／洪季謙

